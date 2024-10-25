Глава УГКЦ в Стамбуле встретился с патриархом Варфоломеем: говорили о ситуации в Украине и договорились об экуменическом диалоге. Фото

В пятницу, 25 октября, глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) встретился на Фанаре в Стамбуле с Вселенским патриархом Варфоломеем. Они обсудили ситуацию в Украине и договорились о следующих шагах экуменического диалога.

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Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ. Патриарх Варфоломей заверил главу УГКЦ, что молится "за победу украинского народа".

Блаженнейший представил патриарху Варфоломею послание Архиерейского синода УГКЦ в Украине по поводу войны и справедливого мира в контексте новых идеологий.

Глава УГКЦ также рассказал об опасности идеологии "русского мира" для христианского мира на глобальном уровне.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности, законодательные шаги государства по защите религиозной среды от милитаризации религии со стороны страны-агрессора.

Святослав поблагодарил Константинопольский патриархат за то, что он встал на защиту Украины.

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что "матерная Церковь Константинополя болеет за своих детей в Украине, которые страдают".

Отдельное внимание главы Церквей уделили двусторонним отношениям между УГКЦ и Константинопольским патриархатом. Они договорились углублять сотрудничество и экуменический диалог, в частности в контексте юбилея 1700-летия Никейского Собора и запланированной встречи Папы Франциска и Патриарха Варфоломея в Никее.

Патриарх Варфоломей заверил главу УГКЦ, что он молится о победе украинского народа и попросил передать украинцам его архипастырское благословение.

Блаженнейший подарил патриарху Варфоломею обломок дрона, сбитого над Патриаршим собором в Киеве.

Также глава УГКЦ подарил вселенским патриарху книгу с посланием Архиерейского Синода УГКЦ по поводу войны в Украине, в которой собраны переводы на 6 языков, и книгу на польском языке "Украина стоит! Украина борется! Украина молится!" авторство Блаженнейшего Святослава, к которому патриарх Варфоломей написал предисловие.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября глава УГКЦ встретился с Папой Франциском в Ватикане. Аудиенция прошла в Апостольском дворце. Речь шла о служении в условиях войны и агрессии России.

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