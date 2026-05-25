Глава УГКЦ Святослав во время паломничества в Мадриде: Украина победит, потому что ее народ умеет любить

"Только любовь как полное самопожертвование рождает героев. Только тот умеет действительно любить, кто может что-то дать для своего народа, своей Родины, своей Церкви, ничего не ожидая взамен".

Об этом сказал Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время проповеди на Архиерейской Божественной Литургии в кафедральном соборе Святой Марии Реал де ла Альмудена в Мадриде, которую он возглавил по случаю Всеиспанского паломничества украинцев.

С Главой Церкви сослужили: владыка Иосафат Мощич, владыка Степан Сус, владыка Андрей Химьяк, священники УГКЦ в Испании, а также архиепископ Мадрида Хосе Кобо Кано. Участниками совместной молитвы были более 2 000 украинцев из разных уголков Испании.

Блаженнейший Святослав назвал это событие "историческим моментом, который навсегда войдет в историю Церкви": впервые за более чем 80-летнее присутствие украинцев в Испании сообщество собралось в историческом соборе Богоматери Альмудены, чтобы выразить благодарность Господу, Святейшему Отцу Франциску, который 10 лет назад основал Ординариат для сохранения идентичности восточных католиков, и лично архиепископу Мадрида за его "отцовскую опеку над украинскими детьми", поддержку украинских верующих и приглашение провести паломничество в кафедральном соборе.

Основой проповеди стали слова Христа к апостолу Петру: "Петр, любишь ли ты меня?" (Ин. 21,17). Блаженнейший Святослав объяснил, что Господь не спрашивает Петра о его отречении или сожалении, а ищет любви.

"Любить Иисуса действительно означает отдать за него жизнь", – сказал он.

Глава УГКЦ объяснил, что настоящая пастырская любовь – это готовность отдать за овец свою жизнь. Священник, лишенный такой любви, превращается в "религиозного бизнесмена", который заботится только о собственных интересах и власти. "На приходе или в епархии такого священника или епископа будет все – различные организации, структуры, но не будет настоящего пастырства", – подчеркнул он.

Предстоятель отметил, что вопрос: "Любишь ли ты меня?" Христос задает сейчас каждому христианину: "Он ищет нашей любви. Сын, дочь, любишь ли ты меня? Если любишь, ничего не будет для тебя невозможно".

Блаженнейший Святослав призвал верующих беречь единство в общинах и помнить, что настоящим знаком ученичества является любовь между людьми.

В контексте Дня Героев Украины Патриарх провел параллель между евангельской любовью-самопожертвованием и подвигом тех, кто положил свою жизнь за достоинство и свободу Украины. "Только тот умеет действительно любить, кто может что-то дать для своего народа, своей Родины, своей Церкви, ничего не ожидая взамен", – подчеркнул он.

Предстоятель поблагодарил украинцев в Испании за верность своей земле, народу и Церкви.

"Я хочу от имени вашей матери-Церкви поблагодарить вас, детей Украины, которые сегодня живете в Испании, за то, что любите свою землю, свой народ, свою Церковь, свою Родину", – обратился к верующим Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ поблагодарил священников, монашество, катехитов и все украинские общины в Испании за солидарность с Украиной, молитву, гуманитарную помощь и свидетельство перед испанским обществом.

"Каждая ваша молитва – это неоценимый вклад в победу. Каждое ваше свидетельство перед обществом Испании в поддержку Украины является вашим участием в борьбе", – подчеркнул Предстоятель.

Завершая, Блаженнейший Святослав призвал украинские семьи в Испании передавать детям веру, украинский язык и любовь к Богу и Родине.

В конце Литургии со словом к верующим обратился также архиепископ Мадрида Хосе Кобо Кано.

"Великая Церковь, как мать, сплетает истории наших народов и, укрепляя нас в наших традициях, делает нас товарищами на пути к вечной родине, которая ждет всех нас", – сказал архиепископ Мадрида.

Он отметил, что украинские верующие уже давно обогащают жизнь Мадрида и местной Церкви своей памятью, традициями и свидетельством.

Затем Блаженнейший Святослав выразил особую благодарность о. Андресу Мартинесу Эстебану, генеральному викарию Ординариата для восточных католиков в Испании, за самоотверженное 10-летнее служение духовенству и верующим. В знак признания заслуг Глава УГКЦ вручил о. Андресу нагрудный крест с украшениями.

Всеиспанское паломничество украинцев в собор Святой Марии Реал де ла Альмудена в Мадриде завершилось общей молитвой за Украину и ее героев.