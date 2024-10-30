Глава УГКЦ передал Макрону обломок сбитого дрона и поблагодарил за поддержку Украины. Фото

Во время своего визита во Францию Блаженнейший Святослав Шевчук, глава Украинской греко-католической церкви встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Встреча прошла 28 октября и длилась более 45 минут, в течение которых стороны обсудили поддержку Украины в войне и гуманитарные вопросы.

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Шевчук передал Макрону обломок сбитого дрона и выразил благодарность за солидарность с украинским народом. Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

В начале разговора Блаженнейший Святослав выразил Макрону благодарность за последовательную поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, отметив, что президент Франции был среди первых, кто поддержал мирную формулу украинского президента Владимира Зеленского.

"Я прибыл к вам в качестве свидетеля надежды из Украины. Украина изранена, но непокорена. От имени простого украинского народа хочу поблагодарить вас за последовательную ощутимую поддержку с начала полномасштабного вторжения", — сказал он.

Святослав Шевчук отметил важность усилий Франции в реабилитации украинских детей, похищенных Россией и впоследствии возвращенных на родину. При поддержке французского правительства в Украине планируют открыть два реабилитационных центра для детей, что станет важным шагом в их адаптации после пережитых травм. В этом контексте также обсудили трудности в миссии кардинала Дзуппи, которая занимается защитой прав детей.

Глава УГКЦ также поблагодарил Макрона за особое гостеприимство Франции к украинским беженцам, многие из которых — женщины с детьми. Он подчеркнул, что украинские женщины часто имеют высшее образование и опыт работы в престижных областях, что позволяет им внести ценный вклад во французское общество. По словам Блаженнейшего Святослава, возможность легального трудоустройства и социальной интеграции - важный шаг в поддержке украинских семей во Франции.

Со своей стороны Макрон спросил, откуда украинский народ черпает силу и веру в победу. На это Блаженнейший Святослав ответил, что украинцы верят в ценности, за которые нужно бороться даже ценой жизни.

Макрон заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину, а Европа будет делать все возможное, чтобы Украина могла вести переговоры по сильной позиции. Он отметил, что поддержка Украины жизненно важна для стабильности всей Европы.

В завершение встречи Блаженнейший Святослав подарил Макрону символический сувенир — обломок русского дрона, сбитого над Патриаршим собором в Киеве, а также послание Архиерейского Синода УГКЦ о войне и мире.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты говорили о Формуле мира и совместном производстве оружия.