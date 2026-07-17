Гимнастка Александра Паскаль представила Украину на встрече в ЮНЕСКО

10-летняя Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате российского ракетного удара по Одесской области в 2022 году, начала международное турне "Dance of Freedom".

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Первым мероприятием программы стала встреча с представителями спортивного комитета ЮНЕСКО в Париже. В ходе встречи обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, а также то, как история стойкости Саши вдохновляет детей в Украине и во всем мире преодолевать жизненные испытания. Особое внимание уделили войне в Украине и последствиям российских обстрелов мирного населения.

Встреча в Париже стала началом масштабного двухнедельного турне – Dance of Freedom. В течение этого времени девочка выступит на пяти континентах, чтобы напомнить миру: война в Украине продолжается, а украинские дети страдают от ее последствий.

Впереди у спортсменки насыщенный график: Нью-Йорк – 20 июля, Рио-де-Жанейро – 23 июля, Найроби – 27 июля, Токио – 31 июля.

Проект Dance of Freedom реализует Фонд Рината Ахметова при поддержке ФК "Шахтер" к 35-й годовщине Независимости Украины.