'Генерал Черешня' и Nord Division объявили о стратегическом партнерстве

Компания "Генерал Черешня" и рэп-группа Nord Division объявили о начале стратегического партнерства под лозунгом "Двигаемся вместе". Сотрудничество объединяет одного из крупнейших украинских defense-tech производителей и одну из самых известных военных музыкальных групп страны вокруг развития новой украинской культуры, молодежных инициатив и популяризации оборонных технологий.

Видео дня

Стороны заявляют, что партнерство направлено не только на культурные проекты, но и на поддержку молодежи, развитие культуры пилотирования дронов и создание новых социальных инициатив в регионах Украины.

Среди ключевых направлений сотрудничества:

совместное развитие новой украинской культуры, родившейся на поле боя и в инженерных лабораториях defence-tech;

поддержка и развитие молодежных ячеек Nord Division в городах Украины;

популяризация культуры пилотирования и дронов через социальные и культурные проекты;

поддержка спортивных ассоциаций и развитие молодежи в городах и регионах.

В "Генерал Черешня" отмечают, что компания планирует активно поддерживать творчество Nord Division и способствовать дальнейшему развитию группы, ведь современная украинская культура сегодня формируется не в студиях, а на фронте, в волонтерских штабах и в оборонных компаниях.

"Nord Division – это уникальная группа, настоящая икона украинской современной культуры. Уникальная история о поколении, которое большую часть времени росло во время войны и откровенно говорит со своей аудиторией о войне, собратьев и героев, отдавших свою жизнь в борьбе за Украину. Для нас это партнерство является движением вперед, мы охотно поддерживаем молодежные инициативы, направленные на формирование новой украинской культуры, где технологии, музыка, спорт и ответственность перед страной становятся частью единой среды", – отметил Марко Кушнир, директор по коммуникациям компании "Генерал Черешня".

В Nord Division подчеркивают, что партнерство с defence-tech компанией – это возможность масштабировать молодежные и культурные инициативы, а также поддерживать новую волну украинцев, которые сочетают творчество, технологии и активную гражданскую позицию.

Первые совместные проекты в рамках партнерства стороны планируют представить уже в ближайшее время.