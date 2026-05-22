Где в холодильнике категорически нельзя хранить яйца, потому что испортятся: делимся полезными советами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Где хранить яйца

Чтобы яйца не портились, их нужно правильно хранить и очень важно знать – где, как и сколько. Еще очень важно знать, сколько дней яйца могут быть свежими. 

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где именно в холодильнике нужно хранить яйца. 

Где в холодильнике хранить яйца 

Храните яйца на средней или верхней полке ближе к задней стенке, где температура наиболее стабильна. Всегда держите их в оригинальной картонной упаковке острым концом вниз — это защищает от посторонних запахов и предотвращает смещение желтка.

Главные правила хранения

Никогда не храните на дверце, так как это худшее место, поскольку из-за частого открывания температура там постоянно колеблется, что приводит к быстрой порче продукта.

Не мойте яйца 

Они имеют естественную защитную пленку. Если ее смыть водой, яйцо начнет портиться гораздо быстрее. Мойте их непосредственно перед приготовлением.

Не держите рядом с мясом или рыбой

Скорлупа имеет пористую структуру, поэтому яйца легко впитывают посторонние запахи.

