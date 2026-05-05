Газон будет ярко-зеленым и пышным: что стоит сделать в мае

Каждый, кто имеет приусадебный участок на свежем воздухе, хочет, чтобы его газон был зеленым в течение всего лета. Оказывается, вам нужно выполнить лишь одну простую задачу в мае.

Видео дня

Майкл Гриффитс, эксперт по садоводству, рассказал, что май – это идеальное время для того, чтобы аэрировать свой газон. Это поможет воздуху, воде и питательным веществам попадать в корневую зону, что прекрасно влияет на состояние травы, пишет Express.

Почему важно аэрировать газон?

Зимой почва часто уплотняется из-за дождей, пешеходного движения и скашивания, что забивает крошечные воздушные пространства, необходимые корням травы. Аэрация снова открывает почву, позволяя кислороду достигать корневой зоны и выходить углекислому газу.

Это важно, потому что корни травы дышат так же, как и остальные растения; с большим количеством кислорода в почве корни могут расти сильнее, а растение может эффективнее использовать питательные вещества.

Это также улучшает движение воды по газону. На уплотненной почве дождевая вода может задерживаться на поверхности или стекать, тогда как корневая система под ней плохо снабжается водой.

Аэрация создает каналы, которые помогают воде равномерно впитываться и уменьшают риск переувлажнения после весенних дождей, что, в свою очередь, может уменьшить проблемы, связанные со стрессом, такие как истончение участков и зарастание мхом.

Общий эффект обычно заключается в том, что газон быстрее загущается, лучше справляется с жарой, а также выглядит здоровее и равномернее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти тюльпаны, которые отказываются цвести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.