Фонд Рината Ахметова обновляет стратегию: Ксения Сухова возглавит благотворительную организацию

Ксения Сухова возглавит Фонд Рината Ахметова. Об этом было анонсировано 18 февраля 2026 года во время годового отчета ОО "Сердце Азовстали" и презентации планов общественной организации на текущий год. Официальное назначение состоится в течение ближайших недель. Назначение Ксении Суховой является следующим шагом в обновлении Фонда.

"20 лет назад я создал Фонд, чтобы не оставлять людей в Украине один на один с их бедой, чтобы системно решать проблемы тех, кто нуждается в помощи. За эти 20 лет фонд помог миллионам украинцев. Чтобы быть эффективным, фонд должен меняться. Менять свой масштаб, свои программы, свои подходы. Сегодня я ставлю перед Фондом новую задачу – стать центром всей благотворительной работы SCM. В том числе – центром наших программ поддержки защитников Украины. Первым шагом станет интеграция Фонда с "Сердцем Азовстали" – проектом, который уже три года помогает ветеранам и защитникам Мариуполя. Это решение прежде всего продиктовано нашей глубокой благодарностью и уважением к тем, кто встал на защиту Украины и заплатил за это высокую цену, поэтому я хочу усилить наш вклад в их восстановление. Я искренне желаю всей команде Фонда вдохновения, единства и внутренней силы. Пусть каждое ваше решение идет от сердца, дарит людям надежду и веру в лучшее будущее", – отметил Ринат Ахметов, основатель Фонда и ОО "Сердце Азовстали".

Чтобы возглавить Фонд Рината Ахметова Ксения Сухова уходит с должности директора ОО "Сердца Азовстали". Новым директором организации станет Татьяна Мальцева, которая до этого руководила одной из ключевых программ.

В 2023 году "Сердце Азовстали" было создано для поддержки защитников Мариуполя и их семей в соответствии с решением Рината Ахметова. Под руководством Ксении Суховой "Сердце Азовстали" стало одной из самых известных организаций, работающих с ветеранами российско-украинской войны.

Главными задачами Ксении Суховой на должности генерального директора Фонда Рината Ахметова станут:

– разработка и внедрение обновленной программной стратегии Фонда в Украине и за рубежом;

– объединение экспертизы и ресурсов Фонда Рината Ахметова с ОО "Сердце Азовстали" для еще большей эффективности программ и повышения социального влияния;

– создание партнерской экосистемы вокруг Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова обновляет свою стратегию уже в третий раз за 20 лет.

Первые годы работы Фонда (2005–2014) стали периодом формирования системной работы и запуска крупных национальных проектов в медицине, образовании и культуре. Среди них – масштабная помощь онкобольным "Рак излечим", первый в Украине большой проект электронной медицины "E-Health" и программа "Мобильная женская консультация". Эти инициативы стали настоящим прорывом для украинской медицины и социальной сферы.

В 2014 году, с началом войны на Донбассе, началась вторая глава работы Фонда. Тогда был создан Гуманитарный штаб Рината Ахметова, чтобы помогать мирным жителям Донбасса, пострадавшим от войны. Гумштаб предоставлял продукты, медикаменты, средства первой необходимости и поддержку тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. С началом полномасштабной войны в 2022 году эта работа значительно расширилась и охватила уже всю страну. Фонд также помогает раненым в результате войны детям и взрослым в лечении и реабилитации.

В 2025 году Фонду Рината Ахметова исполнилось 20 лет. Каждые десять лет Фонд пересматривает и обновляет свою стратегию с учетом изменений в стране и обществе. Новое назначение и обновление стратегии направлены на усиление координации и синергии между гуманитарными инициативами Рината Ахметова.