Финансовый гороскоп: этим знакам зодиака не стоит рисковать в ноябре
В ноябре некоторым знакам зодиака стоит придерживаться финансовой дисциплины, поскольку они почувствуют себя более эмоциональными и спонтанными. Избегать стоит желаний испытать свою удачу в криптовалюте или играх, а также спонтанных покупок.
Доверять больше доверять цифрам, чем интуиции в этом месяце нужно Близнецам, Стрельцу и Рыбам, пишет Madeinvilnius. Больше читайте в гороскопе.
Близнецы
Вы можете быть загруженными, а ваши поспешные обещания могут привести к сомнительным проектам. Будьте осторожны с предложениями "быстрого обогащения", давлением принять решение и сложными контрактами со многими подпунктами. Внимательными также нужно быть с разнообразными договорами, займами друзьям и малообещающими партнерствами. Решения всегда принимайте после длительного анализа.
Стрелец
Стрелец может значительно превысить свой бюджет в ноябре. Может появиться соблазн путешествий, обновления снаряжения или обучения, которые будут стоить дороже, чем планировалось. Поэтому будьте осторожны с различными бронированиями, оплатой годовых курсов или лицензий и превышениями лимитов кредитных средств. Перед тем, как приобрести что-то большое, проанализируйте все детали на будущее, в т. ч. обслуживание.
Рыбы
Ваша эмпатия и желание помочь могут принести финансовые потери в ноябре. Будьте осторожны с займами или совместными покупками. Стоит избегать рассрочек на бытовую технику, благотворительных взносов без проверки. Внимательно планируйте семейный бюджет, установите четкий ежемесячный лимит на "подарки и добрые дела", а при займе напишите простую записку со сроком погашения.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.