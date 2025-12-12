Этот знак зодиака зимой постоянно переутомлен: как восстановить энергию

Один знак зодиака особенно чувствителен к зимнему времени года. Он требует больше тепла и света, и начинает восстанавливать свою энергию только после солнцестояния, когда день становится длиннее.

Речь идет об огненном знаке Лев (23 июля – 22 августа), которым руководит Солнце, пишет Radiozet. Он чувствует себя лучше всего, когда дни длинные и полны света. Летом эти люди энергичны, активны, стремятся к встречам и новым идеям.

С приближением зимы Львы постепенно теряют свою энергию и могут стать более вялыми и замкнутыми. В этот период они испытывают потребность в покое, теплом одеяле и одиночестве. Это может удивить, ведь представители этого знака очень общительны.

Лев даже может потерять уверенность в себе, исчезает мотивация и снижается наслаждение от повседневных дел. Зимой они могут стать более раздражительным или закрытыми.

Как Льву пережить зиму

Львы прекрасно себя чувствуют благодаря солнечной энергии. Тепло и яркость приносят им уверенность, вдохновение и радость. Во время истощения они нуждаются в большем количестве сна, отдыха и маленьких удовольствий.

Чтобы поддержать эмоциональное равновесие и оставаться мотивированными, Львам нужны дневной свет, физическая активность и общение с приятными людьми.

Зимой позаботьтесь, чтобы вокруг вас были яркие цвета, свечи и ароматы, напоминающие лето. Сходите на утреннюю прогулку и купите лампу имитирующую солнечный свет. Также помогут музыка, танцы и релаксация с любимым чаем. Все, что согревает ваше тело и душу, восстановит вашу силу.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

