'Это унижение': названа грубая ошибка, которую посетители допускают в кафе и ресторанах

Оставить чаевые – привычный способ поблагодарить за хорошее обслуживание. Однако иногда даже искреннее намерение может быть воспринято неправильно.

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Эксперты по этикету объясняют, как избежать самой распространенной ошибки, которую посетители часто допускают в кафе и ресторанах. Об этом пишет interia kobieta.

Чаевые стали частью ресторанной культуры во многих странах мира. Как правило, клиенты оставляют 10-15% от суммы счета, иногда – больше, если сервис действительно впечатлил. Но важна не только сумма, но и форма, в которой делается благодарность.

Эксперты по этикету и обслуживанию клиентов сходятся во мнении, что худшее, что мы можем сделать, – это оставить мелочь на столе.

Еще один момент – способ оплаты. Чаевые, оставленные наличными, обычно идут непосредственно тому, кто обслуживал стол. В случае оплаты картой сумма иногда распределяется между всеми работниками или даже облагается комиссией. В итоге официант может получить лишь часть вознаграждения или вообще ничего.

Если рассчитываешься безналично, стоит поинтересоваться, есть ли возможность перевести чаевые отдельно – например, через мобильные приложения или специальные QR-коды. Сегодня это становится все более распространенной практикой.

В общем, главное правило простое: чаевые – это добровольный жест благодарности, который должен соответствовать качеству обслуживания. Если впечатление от визита положительное, это хороший повод поблагодарить персонал. Если же что-то пошло не так, клиент имеет полное право отказаться от дополнительной оплаты.

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