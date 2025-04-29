'Это уникальный проект': партнер Всеукраинского конкурса эссе Светлана Мистюк отметила его важность для молодежи

Старшеклассники и учителя со всей Украины присылают свои работы для участия во Всеукраинском конкурсе эссе "Событие, которое изменило все. Сила помощи", который проводит Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Успейте и вы принять участие в конкурсе и подать свое эссе до 21 мая 2025 через регистрационную форму на сайте Музея по ссылке.

Партнершей нынешнего конкурса стала Светлана Мистюк, заведующая сектором отдела работы с одаренной молодежью Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования". Она отметила значение конкурса и подчеркнула, что такие инициативы помогают молодежи осмыслить собственный опыт в сложные времена и развивают критическое мышление. Это, в первую очередь, будет способствовать формированию активной гражданской позиции у молодого поколения.

"Хочу акцентировать именно на "не сходстве" Конкурса эссе с другими интеллектуальными соревнованиями. Участники не просто пишут произведение на соответствующую тему, а в первую очередь делятся своей историей. Еще одна уникальность этого проекта состоит в том, что искренность участников при написании эссе о пережитом является для них своеобразным курсом психотерапии, возможностью избежать замкнутости, уединения и просто быть услышанными. Это особенно важно в непростое для Украины время борьбы с российскими агрессорами", – отметила специалист.

По ее словам, крайне важно и полезно участие во Всеукраинском конкурсе эссе учителей, поскольку это способствует развитию их наставнической роли.

"Их участие в конкурсе наравне с учениками является примером для подражания, а их истории часто вдохновляют и мотивируют юных участников", – считает Светлана Мистюк.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с условиями Всеукраинского конкурса по ссылке.

Победители будут объявлены 21 июля 2025 года на сайте Музея "Голоса Мирных" (civilvoicesmuseum.org).Они получат дипломы и полезные подарки. Лучшие работы станут частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, крупнейшего в мире архива историй о войне в Украине. На сегодняшний день архив Музея насчитывает более 130 тысяч историй.

Организаторами Всеукраинского конкурса является благотворительная организация "Фонд Рината Ахметова" при поддержке Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и Министерства образования и науки Украины Цель конкурса неизменна: подчеркнуть значение мира как главной ценности общества, раскрыть силу духа украинской молодежи, которая в условиях полномасштабной войны находит возможности для развития.