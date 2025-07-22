Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО: в чем причина

Президент США Дональд Трамп намерен вывести Штаты из состава Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Американский президент принял такое решение, ссылаясь на антиамериканские и антиизраильские настроения организации.

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Кроме того, в Белом доме считают, что ЮНЕСКО демонстрирует "антиправительственную повестку дня". Об этом сообщает New York Post.

Позиция Трампа против ЮНЕСКО

Еще в начале 2025 года американский президент распорядился провести 90-дневную проверку присутствия США в ЮНЕСКО. Особое внимание он требовал уделить расследованию любых "антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации".

После проведения проверки должностные лица администрации выразили несогласие с политикой ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Также в Белом доме возмутились пропалестинской и прокитайской предвзятостью организации.

"Президент Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В администрации Трампа добавили, что членство США во всех международных организациях должно соответствовать национальным интересам.

С чем США не согласны в работе ЮНЕСКО

Среди упомянутых по результатам 90-дневной проверки замечаний в США отметили публикацию ЮНЕСКО касательно "Набора инструментов по борьбе с расизмом" в 2023 году и инициатива организации "Трансформация мужчин" 2024 года.

Первая из программ призвала государства-члены принять "антирасистскую" политику и принять участие в "гонке за первенство", чтобы стать главными поборниками социальной справедливости. В прошлом году гендерная программа также опубликовала отчет о видеоиграх, в котором рассматривалось, как игры могут "способствовать гендерному равенству".

Позиция ЮНЕСКО по Ближнему Востоку

В Соединенных Штатах обратили внимание, что ЮНЕСКО использовала свой исполнительный совет для проведения "антиизраильских и антиеврейских действий", включая объявление еврейских святынь объектами "палестинского всемирного наследия".

Представитель Белого дома сообщил, что ЮНЕСКО часто использует формулировки, утверждая, что Палестина "оккупирована" Израилем, и осуждает войну еврейского государства с ХАМАС, не критикуя при этом жестокое правление этой террористической группировки в секторе Газа.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения и Всемирной организации здравоохранения. Таким образом Трамп отменил и аннулировал международный климатический финансовый план США.

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