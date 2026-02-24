Эти знаки зодиака могут выиграть крупную сумму денег в начале весны

Начало марта принесет ощутимые изменения в финансовую сферу трех знаков зодиака. В первые дни весны для них сложатся чрезвычайно благоприятные обстоятельства благодаря сильному влиянию Юпитера.

Большую незапланированную прибыль могут получить Козерог, Рак и Овен, пишет Madeinvilnius. Это может быть повышение зарплаты, доход от инвестиций или выигрыш в лотерею. Больше читайте в гороскопе.

Козерог

Козероги в начале марта могут достичь настоящего финансового прорыва. У вас появится возможность неожиданной прибыли. Вам могут вернуть инвестицию, вы победите в конкурсе или неожиданно получите прибавку к зарплате. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время и примете правильное решение, полагаясь на интуицию. Это и станет главным ключом вашего успеха. Так что не упустите возможности.

Рак

В начале марта Раков ожидают приятные сюрпризы в финансах. Вы почувствуете больше смелости. Вам повезет в сферах, связанных с семейным богатством, недвижимостью или лотереей. Будьте оптимистами, и вы притянете к себе удачу. Ваш неожиданный доход превысит ваши ожидания, поэтому подумайте о сбережениях. Старайтесь чаще бывать среди людей и не упускайте возможности принять участие в различных акциях или конкурсах.

Овен

Овны в начале весны почувствуют себя более решительными, а Юпитер вознаградит их финансово. Это один из самых благоприятных периодов для вас в финансах. Вам повезет в азартных играх, ставках на спорт или в бизнесе. Это отличное время для инвестиций. У вас есть большие шансы выиграть. Однако даже если удача будет на вашей стороне, действуйте разумно. Большие деньги требуют ответственности, поэтому не поддавайтесь порывам потратить их сразу после выигрыша.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

