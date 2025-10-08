'Есть чем гордиться': Австралия вернула Украине уникальные археологические артефакты. Фото

В Украину вернулись уникальные археологические артефакты, которые ранее были незаконно вывезены в Австралию. Среди них – височная подвеска, которая может принадлежать к традиционным украшениям ямной культуры III тысячелетия до н.э., и наконечник стрелы XII– XIII веков.

Видео дня

Эти объекты были незаконно вывезены из Украины и ввезены в Австралию еще в конце 2023 года. Они были найдены, а уже 7 октября Министерство иностранных дел передало Министерству культуры указанные предметы археологии.

Как археологическая находка вернулась в Украину

Похищенные из Украины объекты были перехвачены вскоре после кражи, во время их прибытия в Сидней. Отмечается, что оперативно сработали украинская и австралийская таможни вместе с Управлением по делам искусств Австралии. Перехваченные археологические артефакты были конфискованы в соответствии с Законом Австралии о защите движимого культурного наследия.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность правительству Австралии за сотрудничество в перехвате и противодействии преступлению, а также в сохранении и возвращении уникальных украинских артефактов.

"Нам есть чем гордиться и что показывать миру. Возвращение украинских артефактов – это важный компонент восстановления исторической справедливости и подтверждения исторической преемственности Украины. Это особенно важно в условиях, когда Россия ведет против Украины геноцидную войну и пытается стереть нашу историю", – заявил Сибига.

Что еще было возвращено

В целом в сотрудничестве украинских Минкультуры и МИД за последние 10 лет удалось вернуть в страну ряд культурных ценностей, которые были похищены у украинского народа во время Второй мировой войны, а также в 2020-х годах.

В частности, возвращены из США два полотна – "Влюбленные" французского художника Пьера Луи Гудро и "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" украинского художника Михаила Панченко, из Германии возвращена царская грамота Петра Первого 1708 года, и тому подобное. Однако, пожалуй, самое известное – это "скифское золото", вернувшееся из Нидерландов, рассказала и.о. министра культуры Татьяна Бережная.

Напомним, что Союз археологов Украины начал и ведет проект "Археологическое наследие, украденное Россией" – чтобы украденное, уничтоженное, присвоенное, украденное не было переписано российской империей под себя. Пятерку самых известных археологических сокровищ, которые Россия украла у Украины, смотрите здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье будут судить "черного археолога", который нашел и пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов. Речь идет о 42-летнем ужгородце, который занимался незаконными археологическими раскопками и присвоил культурные ценности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!