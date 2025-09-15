На Закарпатье 'черный археолог' нашел и пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов: чем все закончилось

На Закарпатье будут судить "черного археолога", который нашел и пытался продать уникальный клад бронзовых кельтов. В суд направлено обвинительное заключение в отношении 42-летнего ужгородца, который занимался незаконными археологическими раскопками и присвоил культурные ценности.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что мужчина выставил на продажу уникальную археологическую находку, датированную ориентировочно XII-IX вв. до н.э.

По материалам следствия, мужчина целенаправленно проводил незаконные раскопки на памятнике археологии, занесенном в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Клад эпохи поздней бронзы

В феврале 2025 года мужчина откопал 11 фрагментов глиняного горшка, внутри которого были спрятаны четыре бронзовых топора-кельты. Вместо сообщения в соответствующие учреждения он присвоил находку и выставил ее на продажу в интернете, осознавая важность найденного.

Правоохранители совместно с Национальным музеем истории Украины обнаружили лот во время мониторинга аукционов и предотвратили незаконную продажу. Находки были изъяты и переданы на ответственное хранение музею.

Эксперты подтвердили, что речь идет о кладе археологической культуры Гава-Голиграды. Она существовала в период финала позднего бронзового века – в начале раннего железного века. Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется в пределах XII-IX вв. до н.э. А то, что клад найден в керамическом сосуде, добавляет ему еще большей уникальности.

"Все археологические находки изъяты и переданы на ответственное хранение Национальному музею истории Украины", – говорится в сообщении.

Археологу предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 298 Уголовного кодекса Украины – незаконное проведение археологических разведок, раскопок на объекте археологического наследия, а также по ч. 1 ст. 193 УК – незаконное присвоение культурных ценностей.

Досудебное расследование осуществляло Ужгородское райуправление полиции совместно с Управлением противодействия киберпреступности в Закарпатской области под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

