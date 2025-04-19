'Если не сойдет – начнется время антихриста': интересные факты и верования о Благодатном огне и его великой силе

Накануне Пасхи миллионы верующих по всему миру ожидают восхождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господнего. Это событие символизирует нерукотворный свет воскресения Иисуса Христа.

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Вынесение Благодатного огня из Кувуклии символизирует воскресение Иисуса Христа и его приход в земной мир на время празднования Пасхи. Однако верующие боятся, что однажды не дождутся Благодатного огня и это ознаменует конец света. OBOZ.UA выяснил интересные факты и верования о Благодатном огне.

Христиане верят, что на следующий день после распятия Иисуса Христа в гробнице, где его похоронили, появился огонь. Первыми это увидели охранники и разбежались от страха. С того времени Благодатный огонь считается видимым знаком от Господа и божьей милостью людям. Священники говорят, что Благодатный огонь сходит для того, чтобы сердца людей обновлялись и зажигались верой.

Ежегодно церемония схождения Благодатного огня всегда объединяет представителей разных церквей. Традиционно в мероприятии принимают участие служители Иерусалимской, Сирийской православной церкви, Коптской, а также Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви.

Иногда ожидание Благодатного огня может длиться несколько часов. Однако в истории бывали случаи, когда огонь сходил на землю всего за несколько минут.

Верующие утверждают, что, если Благодатный огонь так и не сойдет, на Земле начнется время антихриста. Многие верующие высказывали мнение, что если пламя однажды не взойдет, то это может быть признаком приближения конца света или духовного упадка человечества.

Примечательно, что несколько раз Благодатный огонь так и не появился из Кувуклии. Первый из таких случаев датируется 1101 годом, когда в Храм Господень запретили пускать верующих, за исключением латинян.

Также в 1578 году огонь сошел не в Кувуклии, а из одной из колон за пределами Храма, и зажег свечи молившихся армян. Это произошло после того, как в Храм Господень не пустили армянских служителей церкви.

Третий случай произошел между 1918 и 1947 годами, когда Иерусалим был под контролем Великобритании. Британцы тогда не хотели пускать в Храм арабов. В результате Благодатный огонь сошел только после того, как тем позволили присутствовать.

Напомним, на Пасху 20 апреля в большинстве областей Украины прогнозируется солнечная погода. Только в части западных регионов возможны дожди с грозой. В течение всего дня по всей стране будет достаточной высокая температура.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 апреля прихожане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви будут отмечать Пасху. Четвертый год подряд один из главных религиозных праздников будет проходить в условиях полномасштабной войны. В связи с этим большинство пасхальных литургий можно будет посмотреть в онлайн.

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