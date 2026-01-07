Никогда не обрезайте эти растения в январе: вы можете нанести непоправимый вред

Обрезка многих видов растений зимой может нанести долгосрочный вред. Как оказалось, январь – это совершенно неудачное время для обрезки любых косточковых деревьев.

Об этом рассказал эксперт по садоводству Саймон Ид на своем YouTube-канале Walking Talking Gardeners. Он пояснил, что обрезка деревьев, которые плодоносят косточковыми, – таких как сливы, вишни и персики, – подвергает их болезням, которые вызывают задержку роста, плохой урожай и, в некоторых случаях, полную гибель дерева.

Он отмечает: "Время для обрезки всех этих косточковых фруктовых деревьев будет посреди лета, в самый жаркий и сухой день".

По словам Саймона, обрезка косточковых деревьев сейчас подвергает их риску двух очень серьезных заболеваний: бактериального рака и серебристых листьев, оба из которых очень трудно искоренить, когда они уже ативировались.

Еще один вид растений, которому может нанести серьезный вред ранняя обрезка, – это декоративные ивы и кизилы.

"Это совершенно потрясающие растения, если правильно их посадить и ухаживать", – говорит Саймон. "Не срезайте их просто потому, что вам удобно. Оставьте их в покое".

Следующая группа растений, которые точно не следует обрезать посреди зимы, – это вечнозеленые. "У них нет запасов энергии, которые есть у лиственных растений", – объяснил эксперт.

Также не стоит обрезать в январе розы, поскольку они цветут на древесине предыдущего сезона. "Если вы срежете их и удалите древесину, которая бы создала нынешнюю красоту, будьте очень осторожны, это очень вредно для здоровья вашего сада", - предупредил специалист.

