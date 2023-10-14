Энергетики ДТЭК вернули свет 9 млн семей с начала полномасштабной войны, – Тимченко

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК работают над восстановлением поврежденного врагом оборудования и возобновили электроснабжение для 9 млн семей.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"С 24 февраля 2022 года операторы систем распределения ДТЭК Сети вернули свет 9 млн клиентов", – сказал он на пресс-конференции.

Глава ДТЭК подчеркнул, что из-за постоянных атак в прифронтовых регионах восстанавливать электросети приходится ежедневно.

"Мы возвращаем и будем возвращать свет миллионам людей, страдающих из-за обстрелов", – подчеркнул он.

Видео дня

Тимченко добавил, что ДТЭК восстановил почти 6 тыс. энергообъектов электросетевой инфраструктуры, поврежденных врагом. Также компания создала запасы оборудования и материалов на случай чрезвычайных ситуаций зимой.

Напомним, ранее в ДТЭК заявили, что в этом году инвестировали 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону.

Также сообщалось, что компания инвестировала 1,3 млрд гривен в формирование запаса оборудования на случай новых российских обстрелов.