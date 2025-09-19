Ему навсегда будет 34: от полученных на фронте тяжелых ранений умер защитник из Донецкой области. Фото

34-летний младший сержант Артем Одинец отдал жизнь за Украину, выполняя боевое задание на фронте. Его похоронили с воинскими почестями на Аллее Славы в Стрые.

Как сообщила Мирноградская городская военная администрация, Артем Одинец был начальником ремонтной мастерской беспилотных авиационных комплексов 3-го батальона теробороны. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелые ранения и умер 12 сентября в стабилизационном пункте на Харьковщине.

18 сентября в Стрые, где сейчас живут его родители, воина провели в последний путь с почестями. Побратимы, родные и жители города почтили память Героя, который отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Украина теряет героев

В этот же день попрощались еще с двумя защитниками – Сергеем Пастером и Романом Кобриным.

Сергей родился за пределами Украины, но еще в детстве вместе с семьей переехал в село Петровское Донецкой области. Прошел срочную службу, а затем работал в рядах Государственной пограничной службы Украины. Участвовал в боевых действиях во время проведения АТО на востоке страны.

После начала полномасштабного вторжения России семья Сергея эвакуировалась во Львов. В 2022 году он снова стал на защиту Украины. Воевал в Донецкой области в составе 23-го отряда морской охраны, защищая суверенитет и независимость государства. За свою службу был отмечен наградами.

Роман Кобрин – житель города Сокаль. Еще с 2016 года был в рядах ВСУ, участвовал в АТО. С началом полномасштабной войны Роман добровольно вступил в армию. Выполнял боевые задачи в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Александр Бернацкий. Жизнь мужественного защитника оборвалась 12 сентября.

