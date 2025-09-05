Ему навсегда будет 31: во время выполнения боевого задания погиб защитник из Кривого Рога. Фото

2 сентября во время выполнения боевого задания погиб Игорь Овсянников – 31-летний защитник Украины из Кривого Рога. Он был оператором дронов в 74-й отдельной разведывательной бригаде.

Его боевой путь пролегал через самые горячие участки фронта, где опасность была ежедневной реальностью. Об этом сообщает "Первый Городской. Кривой Рог".

Что известно о защитнике

Игорь присоединился к защите страны в июне 2023 года, сразу став частью команды, которая выполняла чрезвычайно сложные и опасные задачи на фронте. Его боевой путь пролегал через самые горячие направления – Донецкий и Запорожский.

Военный имел позывной "Демон" и был известен как смелый, ответственный и очень профессиональный воин.

Коллеги и собратья вспоминают Игоря как смелого и преданного воина, который всегда ставил безопасность страны на первое место. Он выполнял свою службу с чрезвычайной ответственностью и профессионализмом.

К сожалению, во время одного из боевых заданий Игорь погиб.

