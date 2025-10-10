Проходил обучение в Британии и Италии: на Ривненщине попрощались с командиром, который погиб в Донецкой области. Фото

На Ривненщине в последний путь провели командира отделения 503 отдельного батальона морской пехоты Валерия Якимчука. Жизнь военного оборвалась 3 октября 2025 года в Донецкой области.

Видео дня

Печальную весть сообщили на Facebook-странице Здолбуновского городского совета 9 октября. Известно, что защитник проходил обучение в Британии и Италии и имел ряд государственных наград.

"Громада провела в последний путь Валерия Якимчука, который погиб, защищая Украину", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Валерий вырос в семье, где с детства воспитывали любовь к Украине. Мальчик рос активным, любознательным, посещал различные кружки и имел много друзей. После окончания Здолбуновской ООШ I–III ступеней №6 поступил в Национальный университет водного хозяйства и природопользования, где получил специальность инженера по газо- и теплоснабжению.

Некоторое время работал на предприятии "Ферозит" в Ривне, а затем занялся собственным делом. Мужчина создал семью, в которой родился сын Илья. Валерий искренне любил своих близких и делал все возможное, чтобы его семья жила в гармонии.

В начале полномасштабной войны, Валерий с братом дали обещание друг другу, что пойдут защищать Украину. Герой сразу пошел в военкомат, но из-за отсутствия боевого опыта в армию его взяли не сразу.

Боевой путь защитника

"Валерия мобилизовали в сентябре 2022-го. Сначала было обучение в Великобритании, после – в Италии. Боевой путь проходил в 503 отдельном батальоне морской пехоты, службой в котором Валерий очень гордился. Был командиром отделения, преданным и искренним побратимом", – говорится в сообщении.

Герой прошел самые тяжелые бои, но родным всегда говорил, что у него все хорошо. Военный был награжден медалью "За ранение", нагрудным знаком "Ветеран войны – Участник боевых действий".

Во время отпусков всегда проводил время с семьей. Однако за время большой войны так и не увиделся с братом, который тоже защищает Украину.

"3 октября 2025 года сержант Валерий Якимчук, преданный военной присяге, получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки беспилотника в Донецкой области", – говорится в посте.

Защитнику навсегда останется 38 лет.

Напомним, защищая Украину, свою отдал жизнь воин с Волыни Леонид Семенюк. Молодой офицер, командир одного из подразделений ВСУ, принял последний бой 2 октября на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Алексей Ткач. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!