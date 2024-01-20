Джордж Кистяковский: украинец, сыгравший решающую роль в создании атомной бомбы в США

О Джордже Кистяковском – украинце, сыгравшем решающую роль в создании американской атомной бомбы, – мир узнал благодаря удостоенному пяти "Золотых глобусов" фильму Кристофера Нолана "Оппенгеймер". После его премьеры и стало известно, что в разработке атомной бомбы в США принимал участие ученый-украинец Джордж (Георгий) Кистяковский, роль которого сыграл норвежский актер Тронд Фауса Аурвог.

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Премьера фильма состоялась в августе 2023 года, а до этого и само участие ученого в разработках оружия массового поражения было строго засекречено, о его происхождении тем более никто ничего не писал и не говорил. Сам Кистяковский всегда настаивал на том, что является украинцем. Когда его называли русским, поскольку он появился на свет в Российской империи, парировал: это все равно что назвать шотландца англичанином.

Потомок знаменитых фамилий

Джордж – Георгий – Кистяковский родился в декабре 1900-го года в городе Боярка Киевской губернии. Род Кистяковских ведет "отсчет" от запорожского казачества, да и более близкие родственники сыграли значительную роль в жизни общества и – об этом можно сказать без преувеличения – вошли в историю. Так, дед Кистяковского по линии отца был криминалистом и историком права, один дядя, Владимир, стал академиков Академии наук Украины, а второй, Игорь, министром внутренних дел Украинской Державы гетмана Скоропадского.

Родители Георгия – профессор философии Киевского университета Богдан Кистяковский и учительница Мария Беренштам, происходившая из аристократического немецкого рода, – сделали все, чтобы дать сыну хорошее образование – он учился в лучшей киевской гимназии. Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война застали семью в Киеве, куда они перебрались из Боярки. Не окончив гимназию, Кистяковский записывается в ряды Белой гвардии, чтобы воевать против "красных".

Бегство в Европу

Кистяковский был ранен, переболел тифом и в 1920 году из Крыма отплыл на корабле в Стамбул, откуда перебрался в Германию. В Европе Кистяковский встретился со своим дядей Игорем, которому удалось не только вырваться из находившейся под властью большевиков страны, но и вывезти – зашитыми в одежду – часть фамильных драгоценностей. На вырученные за них деньги Игорь Кистяковский открыл в Париже собственное дело, а Георгий получил средства к существованию, которые позволили ему продолжить обучение.

Георгий Кистяковский поступил в Берлинский университет, где изучал физику и химию. Одним из его преподавателей был Макс Боденштайн – ученый, исследования которого легли в основу работы над атомной бомбой. Боденштайн дал Кистяковскому рекомендацию, с которой он отправился на стажировку в США – в Принстонском университете он работал с известным британским ученым Хью Стоттом. Под его руководством Георгий – или, как он стал называть себя в это время, Джордж – выпустил свою первую монографию, посвященную фотохимическим процессам.

Руководитель отделения В

Став доцентом Принстонского университета, Кистяковский вскоре перешел на работу в Гарвард, который стал местом его работы на всю оставшуюся жизнь. Когда в 1940 году в Соединенных Штатах был создан Национальный исследовательский центр по вопросам обороны, занимавшийся секретными исследованиями, его возглавил президент Принстонского университета Джеймс Конант – он пригласил на работу и Джорджа Кистяковского, предложив ему стать во главе занимающегося разработкой бомб и топлива Отделения В.

Среди достижений, которые Кистяковский смог здесь записать на свой счет, стало промышленное производство гексогена и уникальная взрывчатка, которая выглядела как обычная мука и даже могла использоваться для приготовления еды – правда, после таких "булочек" с октогеном мало кто выживал. Ее использовали для борьбы с войсками милитаристской Японии китайские партизаны. Кистяковский настолько хорошо себя зарекомендовал, что в октябре 1943 года, когда была начата работа в сверхсекретном проекте "Манхэттен", целью которого была разработка атомной бомбы, его пригласили принять в нем участие.

Скромное жилье и покер по субботам

Руководил работами "отец атомной бомбы" Роберт Оппенгеймер, а сами исследования проводились в лаборатории Лос-Аламос. Кистяковский не сразу дал согласие на то, чтобы войти в рабочую группу. Но мысль о том, что американским ученым необходимо опередить немецких, в противном случае нацизм не удастся остановить, подтолкнула его к положительному решению.

Свою работу над проектом Джордж начал как консультант американского физика Сета Неддермайера, изучавшего пути улучшения кумулятивного эффекта атомного взрыва.

Жил в то время Кистяковский, отказавшийся от комнаты в общежитии для мужчин-ученых, в небольшой пристройке к колледжу, в которой учились дети участников группы. Преимуществом, которое он в результате получил, стала собственная душевая, которую ему не нужно было ни с кем делить: для него это было очень важно, поскольку вместе с ним на секретном объекте – разумеется, с разрешения руководства – жила его дочь Вера. О подробностях своей работы он не рассказывал даже ей. Девочка не знала даже имен ученых, с которыми работал отец – все они носили кодовые имена. Единственным развлечением тех, кто создавал атомную бомбу, был субботний покер – этой карточной игре всех научил Кистяковский.

Без него бомбы не было бы

Если говорить о роли, которую украинский ученый сыграл в изобретении атомной бомбы, то без преувеличения можно сказать, что решающую – именно он изобрел многоугольные взрывные линзы, без которых ее бы просто не было. Первые испытания бомбы, которую назвали "Тринити" ("Троица"), прошли 16 июля 1946 года в пустыне штата Нью-Мексико. Даже сами ее создатели не знали, которые должны были наблюдать за происходящим из бункера, чем все закончится – многие з них считали, что в результате все погибнут. Кистяковский, уверенный в успешности такой "репетиции" поспорил с самим Оппенгеймером, поставив на кон всю свою зарплату – 700 долларов, и выиграл. На самого ученого взрыв произвел ошеломительное впечатление – впоследствии он говорил, что нечто подобное люди увидят за несколько секунд до конца света. Меньше чем через месяц, 9 августа 1945 года, такая же бомба по имени "Толстяк" была сброшена на японский город Нагасаки….

Борьба за разоружение и демилитаризацию

После окончания Второй мировой войны Кистяковский вернулся в Гарвард. Он, как и раньше, преподавал и консультировал американское правительство по вопросам оружия массового поражения – в частности, по программе разработки баллистических ракет. В 1959 году по приглашению президента Дуайта Эйзенхауэра он стал его специальным советником по вопросам науки.

Кистяковский работал в Белом доме и при других президентах Соединенных Штатов – Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне, он входил в состав американской делегации во время визита в США советского лидера Никиты Хрущева. По его собственным словам, чем выше он поднимался по карьерной лестнице, тем больше убеждался в бесперспективности атомной войны, которая приведет к гибели цивилизации Он много сделал для разоружения и демилитаризации во всем мире, став автором идеи "порога ядерных испытаний" – ограничения ядерной активности ниже порога фиксированной сейсмической активности. С началом войны во Вьетнаме, Кистяковский, выступавший против этого вторжения, вышел из всех правительственных структур и начал активно ратовать за мирное сосуществование стран с различными политическими системами. В 1977 году он стал главой Совета за подходящий для жизни мир, выступающего за нераспространение ядерного оружия.

Три жены и смерть от рака

Впервые Кистяковский женился в 1926 году, его избранницей стала шведка Хильдегард Мебиус, с которой он познакомился еще в Берлине: получив иммиграционную визу девушка отправилась за своим возлюбленным в США. В этом браке у ученого родилась дочь Вера, которая тоже посвятила свою жизнь науке – она стала первой женщиной-профессором университета в Массачусетсе.

Второй женой ученого стала менеджер по работе с персоналом Лос-Алаосма Ирма Шулер, с которой он познакомился во время работы над атомной бомбой. Их брак был заключен в 1945 году, но тоже завершился разводом. И только с третьей супругой, Элей Махони, на которой он женился в 1962 году, он прожил до конца своей жизни.

Джордж Кистяковский умер в Кембридже 8 декабря 1982 года вскоре после своего дня рождения. Причиной смерти стал рак легких. Его коллеги из Гарвардского университета в своем некрологе отметили, что он до последних дней вел "смелую борьбу за контроль над ядерным оружием". Тело ученого кремировали, а прах развеяли у его летнего дома на мысе Код – самой восточной точке штата Массачусетс.