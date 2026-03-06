Два знака китайского зодиака будут иметь финансовый успех в марте: самые благоприятные дни

Астролог раскрыла "лучшие дни для привлечения достатка", если вы принадлежите к одному из двух животных по знаку киатского зодиака.

По словам Арии Гмиттер из Your Tango, Коза (люди, рожденные в 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 годах) может привлечь достаток в марте. Еще один знак зодиака, которому повезет в марте, – это Кролик (речь идет о людях, рожденных в 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годах), пишет Express.

Итак, для Козы лучшие дни для привлечения достатка в этом месяце – 6, 18, 22 и 30 марта. Это могут быть финансовые прибыли, или благодаря удаче, или стратегическим инвестициям, или же изучению нового навыка, который щедро вас вознаградит.

Те, кто родился в годы Кролика, могут получить неожиданные прибыли 2, 3, 15, 27 и 28 марта. Именно в эти дни к вам может прийти настоящее богатство.

Хотя финансово он не такой везучий, как Коза или Кролик, есть еще один знак зодиака, для которого март может быть положительным месяцем. Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 годы рождения) мог бы получить пользу от улучшения своего социального положения.

Даты, когда вас признают или вы увидите рост популярности, включают 14, 18 и 26 марта.

Если вас начнут ценить на работе за ваши достижения, возможно, пришло время разработать план, как попросить о повышении зарплаты.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

