Два уровня согласования: Минобороны упростило систему награждения военных

В Украине упростили систему награждения военных. Отныне она будет состоять всего из двух уровней согласования.

Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что новый порядок позволит сократить сроки и сделать процесс награждения более прозрачным и эффективным.

"По поручению президента Украины министерство обороны внедряет изменения, которые предусматривают упрощенную процедуру представления к государственным наградам и их вручения военнослужащим", – говорится в сообщении ведомства.

Ключевые изменения:

– Два уровня согласования вместо длинной цепи: непосредственное командование воинской части и Генеральный штаб.

– Четкие сроки на каждом уровне – до 2 суток, общий срок награждения от 8 до 16 суток.

– Ускоренная передача наград после принятия решения: от Генерального штаба – в течение 1 суток, от командования родов войск – до 2 суток в воинские части или в ТЦК (для посмертных наград).

– Упрощенная структура наградного листа – изъяты пункты, не влияющие на принятие решения.

– На время особого периода главнокомандующий ВСУ будет иметь право непосредственно вносить представление президенту.

В частности, отныне алгоритм принятия решений предусматривает следующую последовательность:

– Воинская часть.

– Орган управления, которому она подчинена.

– Генеральный штаб.

– Офис президента.

Так, командиры воинских частей (учреждений) направляют по подчиненности представление о награждении государственными наградами Украины и наградные листы по форме, определенной в приложении.

Органы военного управления, которым непосредственно подчинены воинские части (учреждения), в течение двух суток обрабатывают документы о награждении, формируют сводные представления и направляют в Генеральный штаб вместе с наградными листами.

Генеральный штаб в течение двух суток обобщает предложения, формирует сводное представление за подписью главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и вместе с наградными листами направляет его на рассмотрение в Офис президента Украины.

В однодневный срок после получения государственных наград Украины организует их передачу в командования видов, отдельных родов войск (сил).

Командование видов, отдельных родов войск (сил) не позднее двух суток организуют передачу государственных наград Украины в органы военного управления, которым подчинены воинские части (учреждения) или непосредственно в воинские части (учреждения). Или в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на воинском учете до принятия (призыва) на военную службу военнослужащих, награжденных посмертно.

Ранее в Генштабе сообщили о том, что в Украине существенно сократят процедуру награждения военнослужащих. Ранее этот процесс длился месяцами, а теперь все этапы будут занимать не более 16 дней.

