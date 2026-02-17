ДТЭК за неделю вернул свет для 814 тысяч семей, которые были обесточены после обстрелов

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули свет более 814 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 9 по 15 февраля энергетики ДТЭК смогли вернуть свет жителям 557 населенных пунктов, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Электричество снова доступно в домах более 814 тысяч семей. Некоторым потребителям возвращали свет уже десятки раз", – говорится в нем.

В частности, больше всего восстановлений было в Донецкой области. Здесь энергетикам удалось вернуть электричество в 298,7 тысяч домов.

В то же время в Одесской области на прошлой неделе удалось вернуть свет в дома почти 292 тысяч семей.

В столице, которую враг продолжает подвергать постоянным обстрелам, несмотря на все сложности и разрушения энергетики вернули электричество в более 132,5 тысяч домов за этот период.

В свою очередь на Днепропетровщине с 9 по 15 февраля энергетики смогли восстановить электроснабжение в 87,3 тысяч домов.

Кроме того, на Киевщине в тот же период удалось восстановить электроснабжение более 4,2 тысяч домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в январе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 4,5 млн семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских атак.