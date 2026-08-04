"ДТЭК" восстановил 1,7 тысячи подстанций и других объектов распределения электроэнергии после атак

Специалисты ДТЭК в первом полугодии 2026 года восстановили 240 энергетических объектов сетей, поврежденных в результате боевых действий. Речь идет о подстанциях, трансформаторных и распределительных пунктах в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что ремонтные бригады приступают к работам сразу после получения разрешения и доступа к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС. За январь–июнь энергетики также восстановили работу 1487 линий электропередачи общей протяженностью почти 6 тысяч километров.

Благодаря проведенным работам с начала 2026 года удалось восстановить электроснабжение 14,5 млн семей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях. Эта цифра учитывает повторное восстановление электроснабжения для части клиентов после новых вражеских атак.

"Несмотря на постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру, наши энергетики ежедневно восстанавливают поврежденные сети. С начала этого года ОСР ДТЭК Сети вернули в строй 83% линий электропередачи, пострадавших в результате российских атак. Бригады прилагают сверхусилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет украинским семьям и бизнесу", – отметила генеральный директор ДТЭК Сети Алина Бондаренко.

В компании подчеркнули, что энергетики часто работают в прифронтовых регионах в чрезвычайно сложных условиях. При этом темпы восстановления зависят от обстановки безопасности и масштабов повреждений электрооборудования.