ДТЭК получил награду за лучшую программу по поддержке ветеранов

Компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов.

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Об этом свидетельствует рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Изначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались 75 профессионалов.

ДТЭК получил награду в номинации "Лучшая программа поддержки ветеранов".

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран +" В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, который значительно расширяет возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.