Дроны, бронированные медэваки, экскаваторы и РЭБ: бойцы на фронте получат новую партию помощи от Порошенко

Более десятка бригад и подразделений ВСУ на одном из самых горячих направлений получат FPV-дроны, в частности на оптоволокне, комплексы РЭБ, детекторы дронов, экскаваторы, бронированные медицинские эвакуационные машины, стирально-душевые комплексы, "Старлинки" и компьютерную технику. Стоимость этого конвоя – более миллиона долларов.

Этот груз защитникам Украины передаст лично лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Едем с большим грузом техники, собранным по принципу Save Soldier. Жизнь украинского воина – самое важное, и должна быть сохранена. Для этого везем экскаваторы для строительства блиндажей и фортификационных сооружений, которые сдерживают врага. Два бронированных медэвака на базе Land Rover. Наличие таких машин на поле боя спасает сотни жизней наших ребят и девушек. Дополнительно их защищают комплексы РЭБ "Шатро", которые мы также передаем для защиты техники", – написал Порошенко в соцсетях.

Один из военных госпиталей также получит бронированный Pinzgauer, оснащенный оборудованием экстренной помощи.

"Врачи обратились к нам в критический момент, когда все эвакуационные автомобили госпиталя были уничтожены врагом, и мы не могли стоять в стороне", – рассказал Порошенко.

Порошенко также отметил, что его помощь армии была бы больше, если бы не антиконституционные санкции.

"За полгода действия незаконных санкций войска недополучили 900 млн грн. Это средства, которые мы планировали потратить на закупки, финансирование и развитие украинского оборонного производства", – отметил лидер партии.