Достаточно оплатить один раз: в KFC ввели по всей Украине напитки без ограничений

Это лето официально становится еще вкуснее и прохладнее. Сеть ресторанов KFC сделала то, о чем давно мечтали все фанаты холодной Pepsi в жару: ввела рефил напитков по всей Украине. Да, вы не ошиблись – теперь достаточно один раз оплатить свой напиток, чтобы безлимитно пополнять стакан в течение двух часов. В этот безлимитный сет входят также 7UP и Mirinda.

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KFC стали первыми среди крупных фастфуд-сетей в Украине, кто не просто протестировал функцию рефила, а масштабировал ее на национальном уровне. И это уже не акция или краткосрочная фишка – безлимит на напитки теперь часть постоянного меню во всех заведениях бренда.

Такая опция – настоящий мастхэв именно летом, когда жара заставляет искать прохлады на каждом шагу. Кондиционер, бесплатный Wi-Fi, жареная курица и... неограниченная Pepsi – звучит как рецепт выживания в городе, правда? Особенно когда надо пересидеть полуденное солнце или собраться на ланч с друзьями и не считать глотки.

К тому же все максимально просто: берешь напиток, садишься за столик и в течение двух часов можешь подходить к автомату и обновлять стакан.

Учитывая рост цен буквально на все, такая щедрая опция выглядит еще и экономно. Особенно для тех, кто привык обедать в городе или устраивать перекусы на бегу. А теперь – еще и с бонусом в виде бесконечного лаймового 7UP или апельсиновой Mirinda. Рефил – это настоящая находка для студентов, семей с детьми, офисных работников и просто фанатов прохладного газирования.

Такой формат уже давно популярен в США и странах Европы – и вот теперь он появился в Украине, причем сразу во всех заведениях сети. Это редкий случай, когда инновация не остается только в крупных городах, а становится доступной для всех. И согласитесь, в условиях жаркого лета – это чуть ли не стратегическое преимущество.

Идеальный сценарий? Заходишь в ближайший KFC, берешь свой любимый бургер или байтсы, наполняешь стакан Pepsi, усаживаешься в прохладном зале – и можно зависать в TikTok, чатиться с друзьями или планировать летний отдых без спешки. KFC позаботился, чтобы этим летом никто не остался без напитка.

Рефил – это когда один раз платишь, а пьешь сколько хочешь, в течение двух часов. И это реально работает. Безлимитные напитки – это не просто приятный бонус, а настоящий геймченджер лета. KFC снова доказал, что умеет удивлять: сделал комфорт доступным, а жару – менее невыносимой. Не упусти возможность освежиться с размахом.