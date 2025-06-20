'Донорство крови – акт любви к ближнему': глава УГКЦ встретился с руководителем Украинского центра трансплант-координации. Фото

19 июня 2025 года Блаженнейший Святослав, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви, в административном здании Патриаршего центра УГКЦ в Киеве встретился с Дмитрием Ковалем, генеральным директором Специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации". Главной темой разговора стало донорство крови.

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Руководитель Специализированного государственного учреждения рассказал, что его специалисты координируют деятельность всей системы крови Украины, обеспечивая потребности как гражданского населения, так и военных. Отдельное направление работы - это развитие трансплантации в стране.

"В течение полномасштабного вторжения нам удалось удержать стабильные запасы крови, мы ни разу не обращались за помощью к зарубежным партнерам. Это все благодаря готовности украинцев донатить кровь и помогать другим", - отметил г. Дмитрий.

Однако, по его словам, сейчас ситуация достаточно сложная. Большое количество потенциальных доноров выехало за границу, мужчины и женщины стали военнослужащими, ежедневно происходят обстрелы городов и сел. Поэтому потребность в крови является значительной. А вопрос наличия стабильных запасов крови - это вопрос жизни тысяч украинцев.

Блаженнейший Святослав отметил, что с точки зрения христианской морали, донорство крови - это проявление настоящей любви, которая спасает. По его словам, во время жестокой войны мы можем работать, любить Бога и ближнего, потому что кто-то ежедневно за нас проливает свою кровь. И в ответ на эту жертву украинцы могут становиться донорами крови.

Подробнее о донорстве крови и адреса пунктов, где можно сдать кровь, узнавайте по ссылке: donor.utcc.gov.ua

"Поэтому вместе будем спасать жизни наших воинов, пострадавших от обстрелов, всех тех, кто нуждается сегодня в донорской крови в Украине. Так выполним заповедь любви, которую нам оставил Христос, и вместе будем спасать нашу Родину и двигаться к победе Украины", - сказал Предстоятель УГКЦ.

Генеральный директор Украинского центра трансплант-координации попросил Блаженнейшего Святослава о поддержке в разъяснении важности донорства крови как проявления христианской солидарности ради спасения.

В ответ на это Предстоятель УГКЦ предложил записать совместное видеообращение, что сразу благодаря "Живому телевидению" и было сделано.