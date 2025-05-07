Добрый и искренний ребенок: что известно о 6-летнем Борисе Зинченко, которого убила Россия на Сумщине. Фото

В результате ракетного удара России по Сумской области 6 мая погиб шестилетний мальчик — Борис Зинченко. Смерть этого ребенка стала очередным болезненным ударом для всей Украины.

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Трагическое известие сообщил коллектив детского сада, который посещал Борис. Работники заведения рассказали, что мальчик был добрым, искренним и жизнерадостным.

Его описывают как активного и улыбающегося ребенка, который всегда тянулся к знаниям и дарил тепло всем вокруг.

"Светлая память нашему маленькому ангелу… С невыразимой болью в сердце сообщаем трагическое известие: в результате ракетных обстрелов погиб наш питомец – шестилетний Зинченко Борис. Жизнь этого доброго, искреннего и жизнерадостного ребенка оборвалась преждевременно из-за жестокой войны. Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся… Ему было всего 6 лет", – рассказали в детсаду.

Весь коллектив детсада, родители и дети глубоко скорбят из-за этой непоправимой потери. Родственники Бориса выражают искренние соболезнования и просят о финансовой поддержке для семьи погибшего. Помочь можно по ссылке.

"Вечная память тебе, Борис… Ты навсегда останешься в наших сердцах", – добавили в детском саду.

Напомним, вечером 6 мая российские оккупанты атаковали пригород Сум, ударив баллистической ракетой по гражданским объектам. В результате обстрела погибли три человека, среди которых – ребенок, еще более 10 человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 5 мая войска РФ массированно атаковали авиацией город Ворожба на Сумщине. Там погибли два гражданских, еще по меньшей мере трое (в том числе подросток) получили ранения.

Жителей приграничных городов Ворожба и Белополье Сумского района призвали немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться. Эвакуационные автобусы отправляются ежедневно в 8:00.

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