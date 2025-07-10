'До последнего дыхания защищал Украину': на фронте погиб 32-летний защитник из Полтавщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Полтавской области Александр Дебелый. Жизнь защитника Украины оборвалась на 32 году.

Видео дня

Военный принял свой последний бой в Сумской области. Об этом в Facebook сообщает Оржицкий сельский совет Полтавской области.

Александр погиб 27 мая 2025 года в результате вражеского танкового обстрела позиций украинских военных на территории Сумской области. До недавнего времени Александр Дебелый 1992 года рождения считался пропавшим без вести.

Александр родился и вырос в селе Зариг. Окончив 9 классов местной школы, он продолжил обучение в профессионально-техническом училище №46 в селе Лазорки. С сентября 2016 по июнь 2017 учился в Кременчугском учебном центре №69, где получил профессию электросварщика. Судьба Александра была нелегкой: еще ребенком он остался без отца, в 25 лет умерла мама. Поэтому учиться жить и работать приходилось самому.

Жизнь Александра оборвала война. Он был мобилизован в ряды Вооруженных Сил в 2024 году и до последнего вздоха защищал Украину от оккупантов.

Напомним, на Запорожском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Березанской громады Киевской области Роман Присада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июля, во Львовской области попрощались с военным, награжденным "Золотым Крестом", Николаем Думиным. Мужчина стал на защиту Украины на третий день полномасштабного вторжения Герою, который умер во время лечения, навсегда останется 36 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!