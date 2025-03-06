До +20: в Украину ворвется весна. В Гидрометцентре озвучили прогноз к середине марта

В Украину идет настоящая весна. Погода в Украине в ближайшие дни будет очень теплой для этого времени года. 8 марта, а также в ближайшие выходные столбик термометра может подниматься до +20 градусов. Такая погода будет сохраняться до середины следующей недели. Далее украинцев будет ждать новая волна похолодания, впрочем, она может быть непродолжительной.

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Подробный прогноз погоды на ближайшие десять дней в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на 8 марта и ближайшие выходные порадует аномальным теплом

Потепление, наблюдаемое в Украине в последние дни, связано с тем, что преобладают западные воздушные потоки, которые приносят более теплую воздушную массу из Атлантики. "Вдобавок влияет поле повышенного давления, антициклон, мощности которого хватает, чтобы обеспечить практически на всей территории Украины погоду без осадков и даже с солнечными прояснениями", – рассказала синоптик.

В ближайшие сутки она прогнозирует усиление ветра в большинстве регионов Украины, кроме западных и южных областей. В дальнейшем ветер будет постепенно стихать.

Температуры будут быстро расти. Если в ночь на 6 марта в Карпатах и на Закарпатье 0...-5 градусов, то уже 7-8 марта в большинстве областей ночные температуры будут составлять -2...+3 градуса. "За счет больших прояснений, когда будет меньше облачности как в дневные, так и в ночные часы, ночью могут быть несколько ниже значения, небольшой мороз до -2 градусов, но днем за счет тех же прояснений, наоборот, будет +11… +17 градусов. Температура воздуха в Карпатах, на востоке страны и на побережье морей составит +8…+13 градусов", – пояснила Наталья Птуха.

Такая весенняя погода будет сохраняться, по меньшей мере, до конца текущей недели. До 10 марта можно ожидать +10…+16 градусов. В субботу и воскресенье в Закарпатье и Прикарпатье воздух может прогреться до +20 градусов.

При этом в ближайшую неделю осадков не будет.

Очередное похолодание приближается

В то же время синоптикиня заметила, что мартовская погода может быть коварной, поэтому расслабляться не стоит. "Не забываем, что март – переходный месяц, могут быть всяческие проявления. На горизонте могут произойти перемены. В частности, с 12-13 марта могут быть изменения синоптических условий, поступление атмосферных фронтов и определенное понижение температурных показателей", – предупредила она.

С середины следующей недели возможны осадки, причем не только дождь, но и смешанная фаза, то есть снег с дождем. "Будем смотреть. Сейчас есть некоторые тенденции, расчеты. После 15 марта может быть циклон как с дождями, так и со снегом. Но пока рано говорить это наверняка", - отметила Наталья Птуха.

По ее словам, можно с уверенностью сказать, что весь март не может быть с подобными высокими температурными показателями. "Конечно, температура снизится, возможно, вернемся к каким-нибудь морозам, но помним, что это весна. Если и будут такие проявления, то в большей степени кратковременного характера", – подытожила синоптик.

Подробный прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра

Гидрометцентр Украины обнародовал погодные карты на период до 10 марта. Они показывают существенное потепление во всех регионах страны.

В пятницу, 7 марта, ни в одном регионе Украины не будет ночных морозов. Воздух будет прогреваться до +3 градусов. В дневные часы ожидается потепление до +18… +19 градусов на востоке и юге страны. На остальной территории столбик термометра будет подниматься днем до отметки +15…+16 градусов. Осадков не прогнозируется.

В субботу, 8 марта, температурные показатели будут почти такими же, как в предыдущий день. Ночью воздух будет прогреваться до +3 градусов, днем до +18 градусов на западе и юге. Прохладнее всего будет на востоке страны, до +14 градусов. В этот день осадков также не ожидается.

В воскресенье, 9 марта, ожидается незначительное повышение ночных температур – до +5 градусов. Однако в отдельных регионах запада и востока возможны небольшие морозы. Температурный максимум на уровне +19 градусов в этот день будет наблюдаться на западе страны, минимум – на востоке, +12 градусов.

В понедельник, 10 марта, будет сохраняться погода, подобная погоде в предыдущие дни. Осадков не прогнозируется. Днем воздух будет прогреваться до +13…+19 градусов.