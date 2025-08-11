Для выбора доступны 46 подразделений: в Минобороны определили перечень бригад для операторов БПС по 'Контракту 18-24'

В понедельник, 11 августа, был определен перечень бригад для операторов беспилотных систем по"Контракту 18-24". Сейчас всего для выбора доступны 46 подразделений.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Там отметили, что в связи с расширением экспериментального проекта "Контракт 18–24" на операторов беспилотных систем утвержден перечень подразделений и штатных должностей, на которых могут служить добровольцы в возрасте до 25 лет.

Подразделения:

– 46 подразделений ВСУ теперь доступны для выбора.

– Среди них, в частности, 414-я отдельная бригада ударных БПС "Птицы Мадьяра" и 20 отдельный полк БПС "К-2".

В ведомстве добавляют, что сейчас утверждены 32 штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем в рамках проекта.

В частности:

– Оператор FPV-дронов.

– Оператор инженерных наземных роботизированных комплексов.

– Оператор БПЛА самолетного типа боевого и специального назначения.

Полный перечень подразделений и возможность подать заявку доступны на официальном сайте проекта.

Напомним, что в Украине расширен экспериментальный проект "Контракт 18-24". Теперь он будет охватывать и штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года каждая третья пораженная цель российских оккупационных войск – на счету Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. В целом группировка СБС в течение первого месяца лета поразила более 19,6 тысячи российских целей, а уничтожила – 5024.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине до конца лета действует так называемый упрощенный механизм возвращения на службу военным, которые самовольно оставили воинские части/места прохождения службы или дезертировали. Последний день его действия – 30 августа 2025 года. Министерство обороны напомнило соответствующий алгоритм действий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!