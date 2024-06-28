Люди, умоляю, делайте репосты! Срочно требуются еще две рации и еще две зарядные станции для эвакуации тяжелораненых. Эвакуационное авто сгорело, к сожалению есть погибшие.

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Две рации – 53 тыс грн

Зарядные станции – 50 тыс грн

И очень нужны два дрона для аэроразведки Мавик 3 про - 150 т грн.

С понедельника выкупила генераторы, зарядные станции, снаряжение для связи, старлинки и антенну

Очень прошу помочь, каждый день десятки тяжелораненых.

Хоть по 5-10 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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