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Блог | Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Люди, умоляю, делайте репосты! Срочно требуются еще две рации и еще две зарядные станции для эвакуации тяжелораненых. Эвакуационное авто сгорело, к сожалению есть погибшие.
Две рации – 53 тыс грн
Зарядные станции – 50 тыс грн
И очень нужны два дрона для аэроразведки Мавик 3 про - 150 т грн.
С понедельника выкупила генераторы, зарядные станции, снаряжение для связи, старлинки и антенну
Очень прошу помочь, каждый день десятки тяжелораненых.
Хоть по 5-10 грн, кто как может.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253
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