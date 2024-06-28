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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие

Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие

Люди, умоляю, делайте репосты! Срочно требуются еще две рации и еще две зарядные станции для эвакуации тяжелораненых. Эвакуационное авто сгорело, к сожалению есть погибшие.

Видео дня

Две рации – 53 тыс грн

Зарядные станции – 50 тыс грн

И очень нужны два дрона для аэроразведки Мавик 3 про - 150 т грн.

С понедельника выкупила генераторы, зарядные станции, снаряжение для связи, старлинки и антенну

Очень прошу помочь, каждый день десятки тяжелораненых.

Хоть по 5-10 грн, кто как может.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылки на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки 5375 4112 0025 4253

Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
Для эвакуации тяжелораненых нужна помощь, сгорело авто, есть погибшие
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