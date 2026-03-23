'Дети войны': посол Клименко открыл в Парагвае выставку о войне в Украине

17-27 марта 2026 г. в Южной Америке, в Парагвае, в городе Энкарнасьон в Художественной галерее "Pedro Agüero Lugo" Муниципального центра искусств проходит выставка "Дети войны", которую открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Парагвай Юрий Клименко. Мероприятие объединило представителей местной власти, дипломатического корпуса, культурных и академических кругов, украинской общины, а также друзей Украины в Парагвае.

Посол Украины отметил тяжелые последствия российской агрессии для украинских детей, в частности жертвы среди гражданского населения, разрушение образовательной инфраструктуры и принудительный вывоз украинских детей в Россию. Он призвал Парагвай присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей, подчеркнув необходимость усиления международного давления на агрессора и обеспечения справедливости.

Выставка "Дети войны" представляет работы детей и юношества со всей Украины, победителей Международного Художественного Фестиваля МАЛЮЙ.UA, участников арт-марафона "Поколение войны", который входит в масштабный проект МАЛЮЙ.UA.WAR, единственной культурной инициативы в Украине, которая без перерыва продолжается с первой недели полномасштабного вторжения.

Парагвай стал 20-й страной, где представлена художественная выставка участников МАЛЮЙ.UA.WAR – за время полномасштабной войны состоялось более 70 выставок и проектов культурной дипломатии в Украине, США, Швейцарии, Ватикане, Испании, Черногории, Албании, Азербайджане, Южной Корее, Японии, Малайзии, Китае, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Сербии, Польше, Пакистане, Аргентине.

Выставка "Дети войны" в Парагвае организована Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, компанией STUDIORAR в сотрудничестве с Посольством Украины в Аргентинской Республике и Почетным консульством Украины в Парагвае.