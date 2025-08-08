Когда День Государственного Флага Украины: как возник праздник

Сине-желтый флаг является одним из основных государственных символов Украины – его безошибочно узнают по всему миру. И этот символ имеет свой особый праздник в календаре.

OBOZ.UA рассказывает, когда отмечается этот праздник. А также о его истории и традициях, которые стали особенно важными для нашего общества после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Когда празднуют

День Государственного Флага Украины ежегодно отмечают 23 августа. Это официальный государственный праздник, установленный Указом Президента Украины в 2004 году.

Почему именно в этот день

Дата выбрана в честь события 1991 года, когда накануне провозглашения независимости сине-желтый флаг торжественно внесли в зал Верховной Рады Украины в Киеве и освятили. Этот момент стал символом возрождения украинской государственности и национального единства.

Впрочем, история сине-желтого флага значительно дольше. Первые исторические упоминания о символическом сочетании синего и желтого цветов относятся ко временам Королевства Русского XIV века. Именно на его гербе использовались геральдические синий и желтый (золотой) цвета. Первый символизировал верность и славу, а второй – благородство, могущество, богатство, силу, верность. Это же сочетание историки находят на гербах русских земель, князей, шляхты и городов средневековья и раннего нового времени.

В 16 веке казаки Войска Запорожского начали использовать сине-желтые флаги-хоругви. А уже с 1710-х годов сине-желтые казацкие флаги начали преобладать среди казацких хоругвей.

В современном значении сине-желтый флаг был впервые публично зафиксирован 25 июня 1848 года во Львове. Русины Королевства Галиции и Владимирии вывесили его над Львовской ратушей как национальный флаг. Символ начал приобретать все большую популярность среди украинцев, его приняли и в Приднепровской Украине, в 1917-1921 годах этот флаг был государственным флагом Украинской Народной Республики и Украинского Государства.

В советское время сине-желтый флаг был запрещен, как символ украинского буржуазного национализма. За его демонстрацию можно было получить двухлетнее тюремное заключение.

Впрочем, сразу после распада СССР флаг стал неформально использоваться, как государственный символ новосозданной независимой Украины. Официальный статус он получил 18 сентября 1991 года решением Президиума Верховной Рады Украины. В 1996 году этот статус был закреплен в Конституции.

Как отмечают День Государственного Флага

Каждый год 23 августа по всей Украине проходят торжественные поднятия Государственного Флага. Государственные учреждения проводят торжественную церемонию в 9 утра и приглашают на нее деятелей науки и культуры, представителей международных, общественных, религиозных организаций, политических партий.

К празднику проводят флешмобы, патриотические акции и культурные мероприятия. Государственные учреждения, организации и граждане украшают здания сине-желтыми флагами, проводят тематические уроки, выставки и концерты. Часто праздник сочетают с чествованием украинских воинов и героев, защищающих страну.

Конечно, отмечают День Государственного Флага и украинцы за рубежом. Они вывешивают сине-желтый флаг, прикрепляют ленты в национальных королях к своей одежде, проводят специальные образовательные и культурные акции.

