Defence Builder Accelerator открывает набор в рамках Batch 4.0

Десять отобранных компаний в течение четырёх месяцев будут работать с более чем 30 военными подразделениями, более чем 80 экспертами и более чем 100 инвесторами. Заявки принимаются до 30 октября.

Видео дня

Defence Builder Accelerator, ведущий украинский акселератор оборонных технологий, открыл набор в Batch 4.0. Программа отбирает десять команд из любой страны мира, которые разрабатывают оборонные технологии или технологии двойного назначения и имеют рабочий прототип уровня TRL 4+, и готовит каждую из них к военным закупкам и привлечению инвестиций. Заявки принимаются до 30 октября 2026 года через форму заявки, а полное описание программы – на странице Batch 4.0.

С 2024 года акселератор завершил три набора. 24 портфельные компании представляют Украину, Данию, Эстонию, Канаду и Великобританию. Они получили более $650 000 грантового финансирования.

Программа работает в двух направлениях:

Военный трек. Команды валидируют продукты совместно с более чем 30 военными подразделениями посредством анализа сценариев применения, полевых дней и демонстраций для представителей закупочных органов и конечных пользователей.

Бизнес-направление. Более 80 экспертов помогают построить компанию вокруг продукта: юнит-экономика, права интеллектуальной собственности, экспорт, производство и привлечение капитала. Команды работают напрямую с основателями ведущих технологических и оборонных компаний и получают индивидуальные сессии с людьми, стоящими за продуктами, о которых пишет мировая пресса. Программа открывает командам доступ к сети из более чем 100 инвесторов.

В Batch 4.0 появляются новые элементы:

AI-трек для R&D и операционной деятельности;

круглые столы с руководителями оборонной индустрии уровня C-level.

"Большинство команд, которые к нам обращаются, уже решили инженерную задачу. За четыре месяца мы помогаем им устранить то, что отделяет их от контракта и/или инвестиций: подразделение, протестировавшее продукт, себестоимость единицы для партии в сто штук и права на интеллектуальную собственность, которые инвестор может проверить", – говорит Яна Шкваровская, директор Defence Builder Accelerator.

Каждая отобранная компания получает стартовый грант в обмен на миноритарную долю в компании, а в ходе программы может получить дополнительное финансирование от партнеров по результатам работы.

Среди менторов программы:

Александр Харковец, командир батальона Alter Ego, первого подразделения наземных роботизированных комплексов 93-й бригады "Холодный Яр";

Анна Густова, советник 7-го корпуса быстрого реагирования;

Роман Погорилый, соучредитель DeepState;

Иван Каунов, генеральный директор Buntar Aerospace;

Виджай Сехара, бывший программный директор NATO DIANA.

"Мир вступает в масштабный цикл перевооружения, и спрос на оборонные технологии растет далеко за пределами Украины. Задача уже заключается не только в том, чтобы создать технологию, которая работает на поле боя, но и в том, чтобы помочь компаниям масштабироваться достаточно быстро, чтобы удовлетворить этот спрос. Украина уже подтверждает эффективность этих технологий в реальных боевых условиях, в то время как рынки стран-союзниц ищут решения, которые можно внедрить и закупить. Но многим компаниям до сих пор не хватает капитала, производственных мощностей и рыночной готовности, чтобы сделать этот шаг. Batch 4.0 – хороший способ преодолеть этот разрыв и превратить проверенные в бою технологии в компании, готовые масштабироваться, привлекать капитал и выходить на рынки НАТО", – говорит Дарья Яниева, президент Defence Builder.

После Demo Day за каждой компанией остается персональный портфельный менеджер и шестимесячная дорожная карта. Компания также продолжает получать контакты с производителями, интеграторами и конечными пользователями и может присоединяться к международным делегациям Defence Builder.

Batch 4.0 уделяет приоритетное внимание семи технологическим направлениям:

многоуровневая защита от воздушных угроз, в частности от управляемых авиабомб;

надежная связь и навигация;

быстрое реагирование;

точность и автономность беспилотных систем;

робототехника для выполнения опасных задач;

технологии следующего поколения;

модули и компоненты для существующих платформ.

Подавать заявки можно на комплексные системы, программное обеспечение, модули и компоненты уровня TRL 4+. Программа стартует в ноябре 2026 года и проходит в гибридном формате на английском и украинском языках, примерно по два часовых воркшопа в неделю. Заполнение заявки занимает около 20 минут и требует представления несекретного питч-дека.

Подробности программы: https://defencebuilder.com/batch4

Подать заявку до 30 октября: https://defencebuilder.com/batch4-application-form

О Defence Builder

Defence Builder – украинская экосистема оборонных технологий, которую развивают Sigma Software Group, Киевская школа экономики и Buntar Aerospace. Она объединяет акселератор, венчурный фонд ранних стадий (DB Fund), направление отраслевой аналитики и due diligence (DB Capabilities) и Defence Talent Hub.