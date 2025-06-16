'Что у Буданова с рукой?' – блогер обратил внимание на свежее фото главы ГУР, где видны последствия его ранений

На свежих фото начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова видны последствия его ранения, и оно не единственное, которое главный разведчик получал во время военных операций.

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Своими наблюдениями по этому поводу поделился военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов.

"Что у Кирилла Буданова с рукой? Обратите внимание на фотографии его награждения за помощь в ликвидации последствий ракетного удара. Правая рука имеет явные признаки серьезного повреждения. Его состояние здоровья не комментировалось публично. Разве что он сам в некоторых интервью давал минимальную информацию. По внешним признакам, это похоже на шрам от серьезного ранения правого плеча. Точно повреждены мягкие ткани. Если присмотреться к его осанке, то можно сделать вывод, что повреждены также суставы. Подвижность сохранена, следовательно, нервный пучок не задет. В общем, функция руки не нарушена", - обратил внимание Сазонов.

По его словам, поиск в Google вывел на интервью Буданова двухлетней давности, где он кратко рассказал о нескольких своих ранениях. Во время третьего пуля попала в руку и выбила локтевой сустав. В результате чего рука плохо сгибается.

Подробностей своих ранений глава ГУР так и не раскрыл. Понятно только, что рука была повреждена во время действий в Донецкой области. Впрочем, возвращаясь к его осанке, отмечает блогер, можно сделать вывод, что самым тяжелым было второе упомянутое ранение. После подрыва противопехотной мины Буданову пробило спину и шею. Один из осколков так и остался в теле вблизи сердца, поскольку доставать его опасно для здоровья.

"Как он после этого прошел пять километров до точки эвакуации - одному Богу известно. Адреналин делает с людьми удивительные вещи. Сам разведчик соглашается с тем, что ранение тяжелое, но "жить можно". Что тут добавить? Возможности человеческого организма способны поражать. Впрочем, важно учитывать и человека, который не ломается даже в таких ситуациях. Хочется верить, что Кирилл Буданов еще не раз нас удивит. Конечно шрамы, как говорится, только украшают мужчину. Но надеюсь, что в будущем он сможет избежать подобных повреждений", - заключил Кирилл Сазонов.

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