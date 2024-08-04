Что такое 'фигли': объяснение колоритного украинского слова

Среди богатства и благозвучия слов в украинском языке можно найти довольно необычные лексемы. Например, "фигли" многим могут показаться похожими на брань, но на самом деле это абсолютно цензурное слово.

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Важно регулярно обогащать словарный запас и заботиться о чистоте родного языка. OBOZ.UA разбирался, что такое "фигли" и когда это слово уместно употреблять.

Фиглями в разговорном языке называют проделки, штуки, трюки.

Ми знаємо давно, що граф на жарти і на фіґлі здатний, і нас нічим він не здивує (Карпенко-Карий).

Степан такі фіґлі у шинку витворяв, що потім соромно було в очі Катрі дивитися.

Фразеологизм "делать фигли" или "выбрасывать фигли" означает прибегать к шуткам, баловству, чтобы насмешить или обмануть кого-то.

Вона любить фіґлі робити і опісля на все горло сміятися (Ольга Кобилянська).

"Заводить фигли" значит ухаживать за кем-то, иметь с кем-то любовные приключения.

Миша, как только Надежда отворачивалась, заводил фигли со всеми продавцами на ярмарке.

Слово "фигли" возникло от термина "фигель", используемого в архитектуре для описания украшения-завитка. Следовательно, в переносном значении "фигли" употребляют для описания какого-то ловкого фокуса или шутки.

Во множественном числе "фигли" может даже использоваться для описания маленьких локонов волос на висках у женщины.

В саду біля кущів жасмину сиділа стара леді, а вітер колихав дрібненькі фіґлі, що випадали з-під очіпку.

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