Что сделать, чтобы нарезанные яблоки не темнели: действенный метод

Яблоко – очень популярный фрукт, но слишком часто мы сталкиваемся с тем, что оно темнеет сразу после нарезки и дальше уже его можно разве что выбросить.

Видео дня

Да, они очень быстро начинают приобретать нежелательный коричневый цвет, даже в замороженном виде. Однако, есть один трюк, чтобы сохранить их и даже заморозить, чтобы посмаковать ими позже, пишет OBOZ.UA.

После того, как фрукт очищен от кожуры, удален сердцевина и нарезан, естественное потемнение можно минимизировать, смочив его в небольшом количестве лимонного сока.

Хотя полифенолы являются основным источником питательных веществ во фруктах, они также являются основной причиной того, что яблоки начинают терять свой цвет.

Из-за ферментативного процесса, который обычно происходит во время разрезания яблок, реакция между полифенолами и кислородом приводит к тому, что фрукт начинает потемнеть.

Считается, что лимонный сок особенно эффективен для замедления процесса потемнения, поскольку он содержит очень высокий уровень аскорбиновой кислоты (витамина С) и лимонной кислоты.

Наряду с этими факторами, в сочетании с низким уровнем pH, сок отменяет ферментативный процесс, который запускает процесс потемнения яблок.

Согласно словам экспертов, яблоки обладают рядом полезных для здоровья свойств, одним из которых является высокое содержание полифенолов, важной группы антиоксидантов.

Хотя этикетки с пищевой ценностью не содержат перечня этих растительных соединений, они, вероятно, отвечают за многие преимущества яблок для здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты нельзя хранить рядом с яблоками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.