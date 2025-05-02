Что рекомендуют сделать 2 мая: астропрогноз

В пятницу, 2 мая, длится 6-й лунный день. Луна находится в созвездии Рака, Солнце – в Тельце.

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Как это будет влиять на день, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Этот день она посоветовала посвятить творчеству и в первую очередь музыке.

"Пятница – это пятый день недели. Он ассоциируется с пятеркой. Эти энергии будто собираются в тела в этот день. И я могу сказать, что это день активации пяти стихий в нашем физическом теле", – объяснила Исита Гая.

Она напомнила, что энергиями пяти стихий являются энергия земли, ветра, воды и огня, а также энергия эфира. "Эфир – это звук. Поэтому я советую в этот день работать со звуком, работать с голосом", – сказала астролог.

Из занятий, которые помогут активировать энергию эфира, Исита Гая назвала пение мантр или просто песен. А также танцы и творчество в целом, которое следует сегодня проявлять.

"Я бы советовала вам звучать, я бы советовала включить космическую музыку и просто позволить тем звукам, которые исходят из вашего горла, быть. Потому что именно в пятницу через звук вы будете исцелять свое физическое тело, исцелять свою жизнь и активировать все стихии в своем теле", – сказала астролог.

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