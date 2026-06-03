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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,6 т.
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут
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Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также трубочек с разными начинками. Еще из него получатся вкусные, хрустящие чипсы.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • сыр любой
  • зелень 
  • специи

Способ приготовления: 

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут

2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте специями и сверните. Обжарьте на сухой сковороде.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут

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