Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут

Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также трубочек с разными начинками. Еще из него получатся вкусные, хрустящие чипсы.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

лаваш

сыр любой

зелень

специи

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, добавьте зелень.

2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте специями и сверните. Обжарьте на сухой сковороде.

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