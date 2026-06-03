Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт самого легкого блюда за 10 минут
1 минута
2,6 т.
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Лаваш – лучшая основа для приготовления вкусных и сытных запеканок, а также трубочек с разными начинками. Еще из него получатся вкусные, хрустящие чипсы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных трубочек из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- лаваш
- сыр любой
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, добавьте зелень.
2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте специями и сверните. Обжарьте на сухой сковороде.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: