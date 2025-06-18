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Что приготовить из кабачков, кроме оладий и салатов: рецепт сочной маринованной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,6 т.
Рецепт закуски

Если вам надоели обычные овощные салаты, тогда с легкостью можно приготовить очень вкусную, сочную и быструю закуску из свежих кабачков, помидоров и лука. И есть ее можно сразу или подождать 2 часа. 

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Что приготовить из кабачков и помидоров

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и луком. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Помидоры коктейльные – 300 г
  • Кабачки – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб. 
  • Соевый соус – 1 ст.л. 
  • Сок лимона – 2 ст.л. 
  • Орегано сушеный –1 ч.л. 
  • Соль – 1-2 ч.л. 
  • Свежий базилик – 2 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст.л. 
  • Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Овощи нарезаем слайсами. 

Свежие овощи для блюда

2. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.

Приготовление закуски

3. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.

Готовая закуска

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