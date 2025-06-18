Что приготовить из кабачков, кроме оладий и салатов: рецепт сочной маринованной закуски

Если вам надоели обычные овощные салаты, тогда с легкостью можно приготовить очень вкусную, сочную и быструю закуску из свежих кабачков, помидоров и лука. И есть ее можно сразу или подождать 2 часа.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и луком.

Ингредиенты:

Помидоры коктейльные – 300 г

Кабачки – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соевый соус – 1 ст.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Орегано сушеный –1 ч.л.

Соль – 1-2 ч.л.

Свежий базилик – 2 веточки

Оливковое масло – 2 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем слайсами.

2. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.

3. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.

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