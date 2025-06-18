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Что приготовить из кабачков, кроме оладий и салатов: рецепт сочной маринованной закуски
Если вам надоели обычные овощные салаты, тогда с легкостью можно приготовить очень вкусную, сочную и быструю закуску из свежих кабачков, помидоров и лука. И есть ее можно сразу или подождать 2 часа.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, помидоров и луком.
Ингредиенты:
- Помидоры коктейльные – 300 г
- Кабачки – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Орегано сушеный –1 ч.л.
- Соль – 1-2 ч.л.
- Свежий базилик – 2 веточки
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем слайсами.
2. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.
3. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.
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