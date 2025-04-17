Что нужно сделать 17 апреля: астропрогноз на Чистый четверг

В четверг, 17 апреля, длится 19 лунный день. Луна находится в знаке Стрельца, Солнце – в Овне.

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Сегодня Украина отмечает Чистый четверг. Что можно и что нельзя делать в такой день, эксклюзивно OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала сегодня собрать свою энергию.

"Я бы не советовала расплескивать свою энергию. Это день, когда нужно собраться, когда нужно понять свои цели на следующий год, свои желания, понять, какой жизни вы хотите в следующем году, какую жизнь вы видите, какие отношения вы хотите иметь, какую реализацию вы хотите иметь на следующий год, какие события вы хотите, чтобы происходили в вашей жизни", – рассказала Исита Гая. Она назвала этот четверг днем творения своей реальности.

Из полезных практик астролог посоветовала медитации, которые помогут собрать свою энергию, и записывание целей на год. "И вот эти цели, которые вы запишете именно в четверг, они, знаете, как письмо во вселенную, которое будет 100% услышано и которое сразу пойдет в реализацию. Поэтому очень подробно создайте образ своего следующего года и на уровне желаний, и на уровне ощущений, и на уровне дыхания, и на уровне медитации", – порекомендовала Исита Гая.

Она также прокомментировала суеверие, якобы сегодня нельзя смотреть в зеркало. "В этот день открываются ворота в будущее. Зеркало – это портал между мирами. Вы можете смотреть в зеркало, но что вы хотите там увидеть? Вы должны смотреть в эту новую лучшую версию себя. И если вы, глядя в зеркало, видите свою лучшую прекрасную идеальную версию, тогда вы можете это делать", – объяснила астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 17 апреля для всех знаков зодиака – он советует проявлять последовательность в делах.

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