Что сделать с тюльпанами в мае, чтобы они ярко зацвели в следующем году: не упустите этот момент

Тюльпаны – это одни из самых любимых весенних цветов, и при этом, они пользуются спросом у садоводов всего мира. Яркие и красочные, эти луковицы вызывают восхищение во время цветения, создавая впечатляющую композицию.

Тюльпаны каждую весну дарят великолепное цветочное зрелище, но как только цветение заканчивается и лепестки начинают опадать, наступает время удаления цветов с растений. Это важная задача, которую надо выполнить в мае, пишет OBOZ.UA.

Это остановит развитие семян, чтобы вся энергия пошла на формирование новых луковиц для цветов следующего года.

Вам не нужно срезать весь стебель до основания растения, поскольку рекомендуется сохранить его на месте.

Зеленый мясистый стебель тюльпана способен к фотосинтезу, что позволяет ему вырабатывать энергию для луковицы. Если большую часть стебля срезать, выработка энергии луковицей уменьшается. Если вы хотите привести свои растения в порядок, осторожно сложите листья вниз или сплетите их вместе, чтобы улучшить их вид, не причиняя им вреда.

Если вы хотите пересадить их в следующем году, выньте тюльпаны после цветения, поставьте их в сарае или гараже, а осенью верните в землю.

Луковицы тюльпанов лучше всего сажать осенью с конца октября до ноября-декабря. Во время посадки убедитесь, что заостренный конец направлен вверх, расположив их на расстоянии примерно 8 см друг от друга на глубине, втрое превышающей высоту луковицы, а затем засыпьте почвой.

Если пересадка не входит в ваши планы, луковицы тюльпанов можно просто добавить в компостную кучу.

