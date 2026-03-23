Что надо сделать с пионами весной: цветов было очень много

Именно в начале сезона закладываются условия, от которых зависит количество бутонов у пионов. Несколько простых действий в марте и апреле помогут кустам лучше разрастаться и обильнее цвести.

Главное – вовремя очистить участок, поддержать растение подкормкой и создать ему комфортные условия для роста. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Какие условия любят пионы

Пионы лучше всего растут на солнечных участках, в плодородной, рыхлой почве. Особенно хорошо они чувствуют себя в земле со слабокислой реакцией, ведь слишком щелочная почва может затруднять усвоение питательных веществ. В то же время тяжелая и уплотненная земля опасна тем, что задерживает влагу и может вызвать загнивание корней.

Поливать пионы нужно умеренно, желательно утром или вечером. Воду лучше лить под корень, не смачивая листья и цветы. Весной у пиона древовидного следует убрать сухие и отмершие побеги, а в сезон регулярно удалять увядшие соцветия. Это помогает растению не тратить силы впустую и направлять их на дальнейшее цветение. Травянистые пионы полностью обрезают уже осенью, после первых заморозков, оставляя примерно 5 сантиметров над землей.

Что сделать с пионами весной

В начале весны стоит снять старую мульчу, очистить почву вокруг куста от сорняков и осторожно разрыхлить землю. Именно март и апрель считаются удачным временем, чтобы начать регулярную подкормку.

Один из простых домашних способов – приготовить раствор из 5 литров отстоянной воды и чайной ложки лимонной кислоты. Такая подкормка помогает укрепить корневую систему и немного подкислить почву, что облегчает усвоение минеральных веществ.

Проводить такую обработку лучше всего в марте или в начале апреля. А уже в конце апреля и в мае можно использовать другую подкормку – на основе дрожжей. Для этого в 10 литрах теплой воды растворяют 100 граммов дрожжей, оставляют смесь примерно на час, а затем поливают ею пионы. Такую процедуру советуют повторять раз в две недели до завершения цветения.

В мае пионы желательно подпереть специальными опорами. Крупные и тяжелые цветы могут пригибать побеги к земле или даже ломать их, особенно после дождя или сильного ветра. Поддержка поможет сохранить куст опрятным и защитит растение от повреждений.

