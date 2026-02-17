Что категорически нельзя делать на Китайский Новый год: иначе вас ждет несчастье

Китайский Новый год, который также называют Лунным Новым годом, начинается со второго новолуния после зимнего солнцестояния в декабре, которое обычно приходится на период с конца января до конца февраля каждого года. Время наступления меняется в зависимости от безчасового режима определенного лунного цикла, а в 2026 году год Огненной Лошади начинается 17 февраля.

Существует много суеверий вокруг Китайского Нового года, в частности относительно того, чего не следует делать в день его начала. Итак, чтобы избежать неудачи и несчастья, есть шесть вещей, которых следует избегать в первый день Лунного Нового года, пишет Express.

Шесть вещей, которых следует избегать в день китайского Нового года

Не подметайте и не выносите мусор

Подметание в этот день ассоциируется со сметанием богатства.

Выбрасывание мусора на китайский Новый год "символизирует выбрасывание удачи или везения из дома".

Избегайте "несчастливых" слов

Отмечается, что никто не хочет слышать слов с негативным значением во время лунного Нового года.

Избегайте слов, связанных со смертью, болезнью, бедностью, призраками. Люди заменяют их эвфемизмами, если им нужно поговорить о таких темах, например, говоря "кто-то ушел" вместо "кто-то умер".

Не ешьте кашу на завтрак

Китайские традиции и суеверия говорят, что не следует "есть кашу и мясо на завтрак" в первый день лунного года.

Связь скромной овсянки с "бедностью" означает, что съесть миску каши на завтрак в первый день китайского Нового года может быть "плохим признаком" и предвещать "впереди плохой год".

Избегайте мытья и стрижки волос

Нельзя мыть волосы в день китайского Нового года, потому что считается некрасивым "смывать свое богатство" в начале Нового года".

Также избегайте стрижки волос в этот день, поскольку считается, что это может навлечь несчастье.

Не стирайте одежду

Люди "не стирают одежду в первый и второй день нового года", поскольку эти два дня "празднуются как день рождения бога воды".

Стирка одежды в эти два дня считается "неуважением к богу воды" в китайских суевериях, а также верой в "изливание богатства".

Не носите черную или белую одежду

Как упоминалось ранее, "красный – счастливый цвет" во время Китайского Нового года, однако есть и другие оттенки, которых следует избегать.

Не носите белую или черную одежду, поскольку эти два цвета ассоциируются с трауром.

