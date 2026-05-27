Что добавить в яичницу, чтобы она была идеально кремовой: не масло или молоко

Никто не хочет есть утром резиновую яичницу, поэтому если вы еще не научились готовить ее идеально, то два ингредиента могут спасти положение.

Если вы автоматически тянетесь к маслу или молоку, чтобы попробовать получить эту идеальную текстуру, подумайте еще раз, потому что это не тот способ, которым вы должны готовить яйца, по словам одной шеф-повара, известной под ником @foodmymuse в Tik Tok.

На самом деле, секретные ингредиенты – это, вероятно, вещи, которые вы никогда бы не подумали добавить самостоятельно. Речь идет о крем-фреш (кисломолочный продукт, подобный сливкам) и дополнительный желток.

"Разбейте яйца в миску, и секрет здесь в том, чтобы добавить еще один желток, поверьте мне. Взбейте их и процедите, добавьте масло в сковороду и готовьте яйца на слабом огне, без перебоев. Когда они будут почти готовы, добавьте крем-фреш", - рассказала о своей технологии кулинарка.

Она объяснила, что любит солить еду в самом конце, поэтому именно это она рекомендует делать, но, конечно, если вы хотите, вы можете добавлять приправы в процессе.

Таким образом, вы получите вкусную и кремовую по консистенции яичницу на завтрак.

